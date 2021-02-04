https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596031148.html

В "Векторе" рассказали о сроках иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной"

В "Векторе" рассказали о сроках иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной"

Иммунитет после вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной", предположительно, будет сохраняться год, заявила и. о. заместителя гендиректора по... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:35

2021-02-04T15:35

2021-02-04T16:51

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

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коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Иммунитет после вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной", предположительно, будет сохраняться год, заявила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.Она также сообщила о завершении испытаний препарата на пожилых людях."Как известно, в случае с COVID это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь. <...> Мы получили положительные результаты", — рассказала Непомнящих на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она подчеркнула, что добровольцы старше 60 лет легко переносили прививку, нежелательных реакций — кроме болезненности в месте укола — у них не было.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Запись на эту прививку открыта для всех россиян.Позже зарегистрировали разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорону". Она тоже характеризуется ареактогенностью и высокой безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этого препарата на первой-второй стадиях клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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Как Россия пережила год пандемии Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-02-04T15:35 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество