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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596031148.html
В "Векторе" рассказали о сроках иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной"
В "Векторе" рассказали о сроках иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной"
Иммунитет после вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной", предположительно, будет сохраняться год, заявила и. о. заместителя гендиректора по... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:35
2021-02-04T16:51
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Иммунитет после вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной", предположительно, будет сохраняться год, заявила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.Она также сообщила о завершении испытаний препарата на пожилых людях."Как известно, в случае с COVID это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь. &lt;...&gt; Мы получили положительные результаты", — рассказала Непомнящих на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она подчеркнула, что добровольцы старше 60 лет легко переносили прививку, нежелательных реакций — кроме болезненности в месте укола — у них не было.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Запись на эту прививку открыта для всех россиян.Позже зарегистрировали разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорону". Она тоже характеризуется ареактогенностью и высокой безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этого препарата на первой-второй стадиях клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В "Векторе" рассказали о сроках иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной"

15:35 04.02.2021 (обновлено: 16:51 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра демонстрирует ампулы с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Иммунитет после вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной", предположительно, будет сохраняться год, заявила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.
Она также сообщила о завершении испытаний препарата на пожилых людях.
"Как известно, в случае с COVID это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь. <...> Мы получили положительные результаты", — рассказала Непомнящих на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она подчеркнула, что добровольцы старше 60 лет легко переносили прививку, нежелательных реакций — кроме болезненности в месте укола — у них не было.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Запись на эту прививку открыта для всех россиян.
Позже зарегистрировали разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорону". Она тоже характеризуется ареактогенностью и высокой безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этого препарата на первой-второй стадиях клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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