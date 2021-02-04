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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595977202.html
Коронавирус обострил положение онкобольных, заявила Москалькова
Коронавирус обострил положение онкобольных, заявила Москалькова
Больные онкологией в период пандемии коронавируса столкнулись с проблемами из-за перепрофилирования коек, недостатка лекарств и нехватки кадров в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:36
2021-02-04T11:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна москалькова
новосибирская область
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Больные онкологией в период пандемии коронавируса столкнулись с проблемами из-за перепрофилирования коек, недостатка лекарств и нехватки кадров в онкостационарах, решение некоторых вопросов планируется в ближайшее время обсудить с законодателями, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечают 4 февраля."Острота проблем, с которыми сталкивались лица, страдающие этой опасной болезнью в 2020 году, резко возросла в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, особенно в первой половине года. Как показали жалобы, поступающие к уполномоченному, в этот непростой период граждане сталкивались с трудностями в получении плановой медицинской помощи в условиях стационара. В связи с перепрофилированием учреждений для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией госпитализироваться в плановом порядке для лечения онкозаболевания было крайне трудно", - сказала омбудсмен.По словам Москальковой, в онкологических стационарах отмечались проблемы с обеспечением врачебными кадрами. В Новосибирской области местная власть пересмотрела штатное расписание отделения детской онкологии, ввела дополнительные ставки для врачей после обращения родителей детей, больных раком. Запланирована профессиональная переподготовка врачей по профилю "детская онкология", но остается кадровый дефицит по специальности "инфекционные болезни", подчеркнула омбудсмен."К уполномоченному поступала также информация о недостатке лекарств, в том числе для лечения онкологических заболеваний. Причинами дефицита называлась неготовность медицинских организаций и ФАПов к работе в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (с использованием маркировки), трудности исполнения контрактного законодательства или недостаточное финансирование", - добавила Москалькова.Для решения обозначенных людьми проблем аппарат омбудсмена направлял письма в органы государственной власти, контролирующие и надзорные органы. Некоторые вопросы планируется в ближайшее время обсудить в законодательных органах, добавила Москалькова."Уполномоченный уделяет особое внимание вопросам защиты прав граждан с онкологическими заболеваниями на охрану здоровья и медицинскую помощь независимо от социального статуса граждан, материальной возможности и этнической принадлежности. Ежегодно проводится детальный анализ поступивших от граждан обращений, а также изучается информация от региональных уполномоченных по правам человека, в которой сообщается о нарушении прав лиц с онкозаболеваниями на медицинскую помощь", - подчеркнула омбудсмен.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна москалькова, новосибирская область, общество

Коронавирус обострил положение онкобольных, заявила Москалькова

11:36 04.02.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Больные онкологией в период пандемии коронавируса столкнулись с проблемами из-за перепрофилирования коек, недостатка лекарств и нехватки кадров в онкостационарах, решение некоторых вопросов планируется в ближайшее время обсудить с законодателями, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечают 4 февраля.
"Острота проблем, с которыми сталкивались лица, страдающие этой опасной болезнью в 2020 году, резко возросла в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, особенно в первой половине года. Как показали жалобы, поступающие к уполномоченному, в этот непростой период граждане сталкивались с трудностями в получении плановой медицинской помощи в условиях стационара. В связи с перепрофилированием учреждений для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией госпитализироваться в плановом порядке для лечения онкозаболевания было крайне трудно", - сказала омбудсмен.
По словам Москальковой, в онкологических стационарах отмечались проблемы с обеспечением врачебными кадрами. В Новосибирской области местная власть пересмотрела штатное расписание отделения детской онкологии, ввела дополнительные ставки для врачей после обращения родителей детей, больных раком. Запланирована профессиональная переподготовка врачей по профилю "детская онкология", но остается кадровый дефицит по специальности "инфекционные болезни", подчеркнула омбудсмен.
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"К уполномоченному поступала также информация о недостатке лекарств, в том числе для лечения онкологических заболеваний. Причинами дефицита называлась неготовность медицинских организаций и ФАПов к работе в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (с использованием маркировки), трудности исполнения контрактного законодательства или недостаточное финансирование", - добавила Москалькова.
Для решения обозначенных людьми проблем аппарат омбудсмена направлял письма в органы государственной власти, контролирующие и надзорные органы. Некоторые вопросы планируется в ближайшее время обсудить в законодательных органах, добавила Москалькова.
"Уполномоченный уделяет особое внимание вопросам защиты прав граждан с онкологическими заболеваниями на охрану здоровья и медицинскую помощь независимо от социального статуса граждан, материальной возможности и этнической принадлежности. Ежегодно проводится детальный анализ поступивших от граждан обращений, а также изучается информация от региональных уполномоченных по правам человека, в которой сообщается о нарушении прав лиц с онкозаболеваниями на медицинскую помощь", - подчеркнула омбудсмен.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна МоскальковаНовосибирская областьОбщество
 
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