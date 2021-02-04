https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595971982.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Туве — 0,06%, в списке регионов с низким темпом прироста (0,2%) есть и Москва, сообщили... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:06

2021-02-04T11:06

2021-02-04T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

костромская область

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Туве — 0,06%, в списке регионов с низким темпом прироста (0,2%) есть и Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,06%. 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Москва, Костромская область - 0,2%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,3% отмечен в Хакасии, Ингушетии, Магаданской области, Чечне, Дагестане, Якутии, Адыгее, на Алтае, в Томской области, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Кемеровской и Псковской областях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

костромская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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