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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Туве — 0,06%, в списке регионов с низким темпом прироста (0,2%) есть и Москва, сообщили... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:06
2021-02-04T11:06
2021-02-04T11:06
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Туве — 0,06%, в списке регионов с низким темпом прироста (0,2%) есть и Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,06%. 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Москва, Костромская область - 0,2%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,3% отмечен в Хакасии, Ингушетии, Магаданской области, Чечне, Дагестане, Якутии, Адыгее, на Алтае, в Томской области, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Кемеровской и Псковской областях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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