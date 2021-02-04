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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595971982.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Туве — 0,06%, в списке регионов с низким темпом прироста (0,2%) есть и Москва, сообщили... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:06
2021-02-04T11:06
распространение коронавируса
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здоровье - общество
москва
костромская область
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Туве — 0,06%, в списке регионов с низким темпом прироста (0,2%) есть и Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,06%. 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Москва, Костромская область - 0,2%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,3% отмечен в Хакасии, Ингушетии, Магаданской области, Чечне, Дагестане, Якутии, Адыгее, на Алтае, в Томской области, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Кемеровской и Псковской областях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, костромская область, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:06 04.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Туве — 0,06%, в списке регионов с низким темпом прироста (0,2%) есть и Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,06%. 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Москва, Костромская область - 0,2%", - говорится в сообщении.
Темп прироста в 0,3% отмечен в Хакасии, Ингушетии, Магаданской области, Чечне, Дагестане, Якутии, Адыгее, на Алтае, в Томской области, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Кемеровской и Псковской областях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваКостромская областьОбщество
 
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