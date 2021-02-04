https://ria.ru/20210204/kapitoliy-1596042073.html

МИД озабочен преследованием участников штурма Капитолия

МИД озабочен преследованием участников штурма Капитолия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перефразировала высказывания Вашингтона в отношении Москвы и заявила, что преследование участников штурма... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:26

2021-02-04T16:26

2021-02-04T16:26

захват капитолия в вашингтоне

россия

капитолий

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592762944_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_4d7c90dee5afd45c12f241ea2be18567.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перефразировала высказывания Вашингтона в отношении Москвы и заявила, что преследование участников штурма Капитолия в США вызывает серьезную озабоченность."Вызывает действительно серьезную озабоченность продолжающаяся в США кампания преследования участников так называемого штурма Капитолия 6 января и вообще всех несогласных с итогами последних президентских выборов, которых власти и послушные им СМИ объявляют, прямая цитата: "внутренними террористами", - сказала Захарова на брифинге в Москве.Представитель МИД подчеркнула, что объективность правоохранительных органов США вызывает сомнения, поскольку они "действуют в соответствии с политическим заказом и установками нынешней администрации, которая объявила события 6 января мятежом, а всех, кто был в тот день около конгресса, чуть ли не мародерами". "А ведь в большинстве своем это простые граждане США, которых тревожит положение в собственной стране. И знаете, сколько их? 74 миллиона избирателей. Они голосовали за своего президента, как они считали нужным, они отстаивали свои убеждения", - сказала Захарова.Она отметила, что послы стран ЕС никак не реагировали на риторику Вашингтона в отношении граждан США. "Нет, а зря", - сказала официальный представитель МИД РФ.Как заявила Захарова, "США столько уже назаявляли в последнее время, что хочется и им напомнить о том, что творится у них в стране". Она попеняла на использование огнестрельного оружия правоохранительными органами США во время беспорядков 6 января. "Бесконечный, непрекращающийся рост градуса насилия. Вот на это нужно нашим партнерам обращать внимание, на ситуацию в собственных странах, а не пытаться способствовать раскачиванию ситуации в нашей стране", - сказала Захарова.Она отметила, что говорит "теми же словами, которыми обычно говорят в Вашингтоне, но в отношении нашей страны".

https://ria.ru/20210201/ssha-1595535101.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/mid-1595387032.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, капитолий, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире