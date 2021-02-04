https://ria.ru/20210204/kapitoliy-1596042073.html
МИД озабочен преследованием участников штурма Капитолия
МИД озабочен преследованием участников штурма Капитолия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перефразировала высказывания Вашингтона в отношении Москвы и заявила, что преследование участников штурма... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:26
2021-02-04T16:26
2021-02-04T16:26
захват капитолия в вашингтоне
россия
капитолий
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перефразировала высказывания Вашингтона в отношении Москвы и заявила, что преследование участников штурма Капитолия в США вызывает серьезную озабоченность."Вызывает действительно серьезную озабоченность продолжающаяся в США кампания преследования участников так называемого штурма Капитолия 6 января и вообще всех несогласных с итогами последних президентских выборов, которых власти и послушные им СМИ объявляют, прямая цитата: "внутренними террористами", - сказала Захарова на брифинге в Москве.Представитель МИД подчеркнула, что объективность правоохранительных органов США вызывает сомнения, поскольку они "действуют в соответствии с политическим заказом и установками нынешней администрации, которая объявила события 6 января мятежом, а всех, кто был в тот день около конгресса, чуть ли не мародерами". "А ведь в большинстве своем это простые граждане США, которых тревожит положение в собственной стране. И знаете, сколько их? 74 миллиона избирателей. Они голосовали за своего президента, как они считали нужным, они отстаивали свои убеждения", - сказала Захарова.Она отметила, что послы стран ЕС никак не реагировали на риторику Вашингтона в отношении граждан США. "Нет, а зря", - сказала официальный представитель МИД РФ.Как заявила Захарова, "США столько уже назаявляли в последнее время, что хочется и им напомнить о том, что творится у них в стране". Она попеняла на использование огнестрельного оружия правоохранительными органами США во время беспорядков 6 января. "Бесконечный, непрекращающийся рост градуса насилия. Вот на это нужно нашим партнерам обращать внимание, на ситуацию в собственных странах, а не пытаться способствовать раскачиванию ситуации в нашей стране", - сказала Захарова.Она отметила, что говорит "теми же словами, которыми обычно говорят в Вашингтоне, но в отношении нашей страны".
https://ria.ru/20210201/ssha-1595535101.html
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россия, капитолий, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
перефразировала высказывания Вашингтона
в отношении Москвы
и заявила, что преследование участников штурма Капитолия
в США
вызывает серьезную озабоченность.
"Вызывает действительно серьезную озабоченность продолжающаяся в США кампания преследования участников так называемого штурма Капитолия 6 января и вообще всех несогласных с итогами последних президентских выборов, которых власти и послушные им СМИ объявляют, прямая цитата: "внутренними террористами", - сказала Захарова на брифинге в Москве.
Представитель МИД подчеркнула, что объективность правоохранительных органов США вызывает сомнения, поскольку они "действуют в соответствии с политическим заказом и установками нынешней администрации, которая объявила события 6 января мятежом, а всех, кто был в тот день около конгресса, чуть ли не мародерами". "А ведь в большинстве своем это простые граждане США, которых тревожит положение в собственной стране. И знаете, сколько их? 74 миллиона избирателей. Они голосовали за своего президента, как они считали нужным, они отстаивали свои убеждения", - сказала Захарова.
Она отметила, что послы стран ЕС никак не реагировали на риторику Вашингтона в отношении граждан США. "Нет, а зря", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Как заявила Захарова, "США столько уже назаявляли в последнее время, что хочется и им напомнить о том, что творится у них в стране". Она попеняла на использование огнестрельного оружия правоохранительными органами США во время беспорядков 6 января. "Бесконечный, непрекращающийся рост градуса насилия. Вот на это нужно нашим партнерам обращать внимание, на ситуацию в собственных странах, а не пытаться способствовать раскачиванию ситуации в нашей стране", - сказала Захарова.
Она отметила, что говорит "теми же словами, которыми обычно говорят в Вашингтоне, но в отношении нашей страны".