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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210204/investitsii-1596008565.html
Почти 50 млрд рублей вложат иностранные инвесторы в проекты Подмосковья
Почти 50 млрд рублей вложат иностранные инвесторы в проекты Подмосковья
Около 50 миллиардов рублей планируется вложить иностранными компаниями в 2021 году в развитие и поддержку своих проектов на территории Подмосковья, говорится в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:57
2021-02-04T13:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Около 50 миллиардов рублей планируется вложить иностранными компаниями в 2021 году в развитие и поддержку своих проектов на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестций, промышленности и науки региона. "Планируется, что в текущем году будет реализовано порядка 70 проектов с иностранным капиталом. В том числе, к ним относится модернизация или расширение уже имеющихся производств, создание новых предприятий компаний с мировым именем, а также проекты стран, ранее не ведущих активную деятельность в подмосковном регионе", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Екатерины Зиновьевой.Министр отметила, что один из крупнейших бизнес-проектов с иностранным участием в 2021 году завершит международная компания "Монэн". На предприятии компании в ОЭЗ "Ступино Квадрат" производятся фруктовые сиропы и пищевые ингредиенты. Проект оценивается в 1,4 миллиарда рублей. В 2020 году в Подмосковье было реализовано 40 бизнес-проектов с иностранным участием, объем инвестиций составил почти 32 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210202/kompensatsiya-1595674997.html
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московская область (подмосковье)

Почти 50 млрд рублей вложат иностранные инвесторы в проекты Подмосковья

13:57 04.02.2021
 
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Деньги - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Около 50 миллиардов рублей планируется вложить иностранными компаниями в 2021 году в развитие и поддержку своих проектов на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестций, промышленности и науки региона.
"Планируется, что в текущем году будет реализовано порядка 70 проектов с иностранным капиталом. В том числе, к ним относится модернизация или расширение уже имеющихся производств, создание новых предприятий компаний с мировым именем, а также проекты стран, ранее не ведущих активную деятельность в подмосковном регионе", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Екатерины Зиновьевой.
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Министр отметила, что один из крупнейших бизнес-проектов с иностранным участием в 2021 году завершит международная компания "Монэн". На предприятии компании в ОЭЗ "Ступино Квадрат" производятся фруктовые сиропы и пищевые ингредиенты. Проект оценивается в 1,4 миллиарда рублей.
В 2020 году в Подмосковье было реализовано 40 бизнес-проектов с иностранным участием, объем инвестиций составил почти 32 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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