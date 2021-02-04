https://ria.ru/20210204/investitsii-1596008565.html

Почти 50 млрд рублей вложат иностранные инвесторы в проекты Подмосковья

Почти 50 млрд рублей вложат иностранные инвесторы в проекты Подмосковья

Около 50 миллиардов рублей планируется вложить иностранными компаниями в 2021 году в развитие и поддержку своих проектов на территории Подмосковья, говорится в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:57

2021-02-04T13:57

2021-02-04T13:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Около 50 миллиардов рублей планируется вложить иностранными компаниями в 2021 году в развитие и поддержку своих проектов на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестций, промышленности и науки региона. "Планируется, что в текущем году будет реализовано порядка 70 проектов с иностранным капиталом. В том числе, к ним относится модернизация или расширение уже имеющихся производств, создание новых предприятий компаний с мировым именем, а также проекты стран, ранее не ведущих активную деятельность в подмосковном регионе", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Екатерины Зиновьевой.Министр отметила, что один из крупнейших бизнес-проектов с иностранным участием в 2021 году завершит международная компания "Монэн". На предприятии компании в ОЭЗ "Ступино Квадрат" производятся фруктовые сиропы и пищевые ингредиенты. Проект оценивается в 1,4 миллиарда рублей. В 2020 году в Подмосковье было реализовано 40 бизнес-проектов с иностранным участием, объем инвестиций составил почти 32 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210202/kompensatsiya-1595674997.html

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московская область (подмосковье)