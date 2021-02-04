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"Ингосстрах" продолжит спонсорскую поддержку Большого театра
"Ингосстрах" продолжит спонсорскую поддержку Большого театра
СПАО "Ингосстрах" продолжит оказывать всестороннюю поддержку Большому театру в статусе генерального спонсора до 2022 года, сообщает компания. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:04
2021-02-04T11:04
культура
ингосстрах
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. СПАО "Ингосстрах" продолжит оказывать всестороннюю поддержку Большому театру в статусе генерального спонсора до 2022 года, сообщает компания.Подписи под договором о продлении сотрудничества поставили гендиректор "Ингосстраха" Андрей Ларкин и гендиректор ГАБТ Владимир Урин.Как отметили в "Ингосстрахе", компания выступает в качестве генерального спонсора Большого театра с сентября 2019 года. С этого момента партнерам удалось запустить несколько знаковых проектов в области балета. В частности, в декабре 2020 года стартовала масштабная Молодежная балетная программа. Ее цель – создать молодым артистам из регионов России условия для творческого развития, раскрыть их потенциал и дать уникальную возможность танцевать на главной сцене страны."Мы очень высоко ценим наше сотрудничество, которое уже становится хорошей традицией, и дорожим первыми достигнутыми успехами. Статус генерального спонсора Большого театра – огромная честь для "Ингосстраха", и мы рады, что было принято совместное решение о продолжении работы в таком формате. Убежден, что благодаря синергии двух таких сильных брендов впереди нас ждут новые достижения и грандиозные инициативы, которые будут способствовать популяризации искусства в России, в том числе и среди молодой аудитории", – приводится в сообщении комментарий Ларкина.В свою очередь, гендиректор ГАБТ выразил признательность "Ингосстраху" за многолетнюю поддержку, которая вышла на новый уровень после подписания договора о сотрудничестве в 2019 году.В "Ингосстрахе" добавили, что компания регулярно выступает партнером и спонсором мероприятий в области искусства на федеральном и региональном уровнях. Партнерские отношения связывают ее с ГМИИ имени А.С. Пушкина, Эрмитажем, Третьяковской галереей, Русским музеем, Государственным историческим музеем. "Ингосстрах" также является лидером рынка страхования искусства. Ежегодно "Ингосстрах" страхует более 1000 выставок. "Каждая вторая выставка российских экспонатов, которая едет за границу, застрахована в "Ингосстрахе", - заключили в компании.
https://ria.ru/20201223/ingosstrakh-1590529731.html
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культура, ингосстрах, новости компаний - экономика

"Ингосстрах" продолжит спонсорскую поддержку Большого театра

11:04 04.02.2021
 
© пресс-служба СПАО "Ингосстрах"Коллаж с изображением здания Большого театра
Коллаж с изображением здания Большого театра - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© пресс-служба СПАО "Ингосстрах"
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. СПАО "Ингосстрах" продолжит оказывать всестороннюю поддержку Большому театру в статусе генерального спонсора до 2022 года, сообщает компания.
Подписи под договором о продлении сотрудничества поставили гендиректор "Ингосстраха" Андрей Ларкин и гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
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Как отметили в "Ингосстрахе", компания выступает в качестве генерального спонсора Большого театра с сентября 2019 года. С этого момента партнерам удалось запустить несколько знаковых проектов в области балета. В частности, в декабре 2020 года стартовала масштабная Молодежная балетная программа. Ее цель – создать молодым артистам из регионов России условия для творческого развития, раскрыть их потенциал и дать уникальную возможность танцевать на главной сцене страны.
"Мы очень высоко ценим наше сотрудничество, которое уже становится хорошей традицией, и дорожим первыми достигнутыми успехами. Статус генерального спонсора Большого театра – огромная честь для "Ингосстраха", и мы рады, что было принято совместное решение о продолжении работы в таком формате. Убежден, что благодаря синергии двух таких сильных брендов впереди нас ждут новые достижения и грандиозные инициативы, которые будут способствовать популяризации искусства в России, в том числе и среди молодой аудитории", – приводится в сообщении комментарий Ларкина.
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В свою очередь, гендиректор ГАБТ выразил признательность "Ингосстраху" за многолетнюю поддержку, которая вышла на новый уровень после подписания договора о сотрудничестве в 2019 году.
"Благодаря содействию нашего генерального спонсора даже в непростых условиях пандемии в 2020 году нам удалось продолжать творить, выпускать новые спектакли и запустить Молодежную балетную программу, на которую мы возлагаем большие надежды", - цитируются в сообщении слова Урина.
В "Ингосстрахе" добавили, что компания регулярно выступает партнером и спонсором мероприятий в области искусства на федеральном и региональном уровнях. Партнерские отношения связывают ее с ГМИИ имени А.С. Пушкина, Эрмитажем, Третьяковской галереей, Русским музеем, Государственным историческим музеем. "Ингосстрах" также является лидером рынка страхования искусства. Ежегодно "Ингосстрах" страхует более 1000 выставок. "Каждая вторая выставка российских экспонатов, которая едет за границу, застрахована в "Ингосстрахе", - заключили в компании.
 
КультураИнгосстрахНовости компаний - Экономика
 
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