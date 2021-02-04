https://ria.ru/20210204/indoneziya-1596008279.html
Школы в Индонезии не будут регламентировать ношение мусульманской одежды
Школы в Индонезии не будут регламентировать ношение мусульманской одежды
Власти Индонезии выпустили постановление, согласно которому школы страны теперь не смогут запрещать или заставлять учеников и сотрудников школ носить исламскую... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:57
2021-02-04T13:57
2021-02-04T13:57
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
индонезия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти Индонезии выпустили постановление, согласно которому школы страны теперь не смогут запрещать или заставлять учеников и сотрудников школ носить исламскую одежду или религиозные атрибуты, сообщает местное издание Tempo."Учащиеся, преподаватели и другие сотрудники школ сами имеют право выбирать форму и атрибуты с религиозными символами или без них … региональные власти и директора школ также обязаны отменить постановления, которые требуют или запрещают форму или атрибуты с религиозными символами", - заявил министр образования Индонезии Надием Макарим.Школы и региональные власти получили 30 рабочих дней на исполнение постановления. В случае нарушения по окончании этого срока индонезийские школы могут столкнуться с санкциями со стороны властей.
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новости - религия и мировоззрение, индонезия
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти Индонезии выпустили постановление, согласно которому школы страны теперь не смогут запрещать или заставлять учеников и сотрудников школ носить исламскую одежду или религиозные атрибуты, сообщает местное издание Tempo.
"Учащиеся, преподаватели и другие сотрудники школ сами имеют право выбирать форму и атрибуты с религиозными символами или без них … региональные власти и директора школ также обязаны отменить постановления, которые требуют или запрещают форму или атрибуты с религиозными символами", - заявил министр образования Индонезии Надием Макарим.
Школы и региональные власти получили 30 рабочих дней на исполнение постановления. В случае нарушения по окончании этого срока индонезийские школы могут столкнуться с санкциями со стороны властей.