https://ria.ru/20210204/indoneziya-1596008279.html

Школы в Индонезии не будут регламентировать ношение мусульманской одежды

Школы в Индонезии не будут регламентировать ношение мусульманской одежды

Власти Индонезии выпустили постановление, согласно которому школы страны теперь не смогут запрещать или заставлять учеников и сотрудников школ носить исламскую... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:57

2021-02-04T13:57

2021-02-04T13:57

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150956/11/1509561149_0:0:4146:2333_1920x0_80_0_0_69a86a16cf019c2d80a7539608024432.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти Индонезии выпустили постановление, согласно которому школы страны теперь не смогут запрещать или заставлять учеников и сотрудников школ носить исламскую одежду или религиозные атрибуты, сообщает местное издание Tempo."Учащиеся, преподаватели и другие сотрудники школ сами имеют право выбирать форму и атрибуты с религиозными символами или без них … региональные власти и директора школ также обязаны отменить постановления, которые требуют или запрещают форму или атрибуты с религиозными символами", - заявил министр образования Индонезии Надием Макарим.Школы и региональные власти получили 30 рабочих дней на исполнение постановления. В случае нарушения по окончании этого срока индонезийские школы могут столкнуться с санкциями со стороны властей.

https://ria.ru/20210202/mobilniki-1595676670.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, индонезия