https://ria.ru/20210204/granata-1596059661.html

Ставропольский суд вынес приговор мужчине, бросившему гранату в соседей

Ставропольский суд вынес приговор мужчине, бросившему гранату в соседей

Ставропольский суд приговорил к 13 годам колонии мужчину, который в мае 2020 года бросил гранату во двор соседей, в результате чего пострадали порядка 20... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:43

2021-02-04T17:43

2021-02-04T17:48

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ставропольский суд приговорил к 13 годам колонии мужчину, который в мае 2020 года бросил гранату во двор соседей, в результате чего пострадали порядка 20 человек, сообщается на сайте СК РФ."Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия и суда, вечером 10 мая 2020 года Тупаев, находясь в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа, недовольный громким поведением соседей в своем доме, бросил раннее найденную им гранату к ним во двор. В результате взрыва пострадали 19 человек, в том числе 2 малолетних ребенка, получив телесные повреждения различной степени тяжести. Также было повреждено имущество соседей.Отмечается, что сразу после инцидента один из мужчин попытался задержать злоумышленника, но он причинил потерпевшему ножом телесные повреждения легкой степени."Приговором суда Тупаеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201217/granata-1589619450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия