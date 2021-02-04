Глава OMV ждет завершения "Северного потока — 2", скрестив пальцы
14:57 04.02.2021 (обновлено: 16:09 04.02.2021)
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор OMV AG Райнер Зеле
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что надеется на скорейшее завершение строительства газопровода "Северный поток — 2".
"Я скрестил пальцы за наших коллег в Швейцарии (Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока— 2" - ред.), чтобы они завершили строительство как можно скорее, ведь это наша цель как финансового инвестора", - сказал он в ходе ежегодной конференции компании.
3 февраля, 23:22США озвучили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"
Он отметил, что OMV заинтересована в реализации проекта как инвестор, поскольку тогда "компания получит доходы, как и запланировано".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует "Газпром" вместе с финансовыми партнерами: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, и швейцарская Allseas остановила прокладку. Она продолжилась спустя год. Вместе с тем в январе США расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на модернизацию судов-укладчиков. После этого норвежская DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".