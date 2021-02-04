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Глава OMV ждет завершения "Северного потока — 2", скрестив пальцы
Глава OMV ждет завершения "Северного потока — 2", скрестив пальцы
Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что надеется на скорейшее завершение строительства газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:57
2021-02-04T16:09
россия
allseas
uniper
райнер зеле
северный поток — 2
газпром
сша
экономика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что надеется на скорейшее завершение строительства газопровода "Северный поток — 2"."Я скрестил пальцы за наших коллег в Швейцарии (Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока— 2" - ред.), чтобы они завершили строительство как можно скорее, ведь это наша цель как финансового инвестора", - сказал он в ходе ежегодной конференции компании.Он отметил, что OMV заинтересована в реализации проекта как инвестор, поскольку тогда "компания получит доходы, как и запланировано"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует "Газпром" вместе с финансовыми партнерами: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, и швейцарская Allseas остановила прокладку. Она продолжилась спустя год. Вместе с тем в январе США расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на модернизацию судов-укладчиков. После этого норвежская DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
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россия, allseas, uniper, райнер зеле, северный поток — 2, газпром, сша, экономика

Глава OMV ждет завершения "Северного потока — 2", скрестив пальцы

14:57 04.02.2021 (обновлено: 16:09 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор OMV AG Райнер Зеле
Председатель правления, генеральный директор OMV AG Райнер Зеле - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что надеется на скорейшее завершение строительства газопровода "Северный поток — 2".
"Я скрестил пальцы за наших коллег в Швейцарии (Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока— 2" - ред.), чтобы они завершили строительство как можно скорее, ведь это наша цель как финансового инвестора", - сказал он в ходе ежегодной конференции компании.
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Он отметил, что OMV заинтересована в реализации проекта как инвестор, поскольку тогда "компания получит доходы, как и запланировано".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует "Газпром" вместе с финансовыми партнерами: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, и швейцарская Allseas остановила прокладку. Она продолжилась спустя год. Вместе с тем в январе США расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на модернизацию судов-укладчиков. После этого норвежская DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
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РоссияAllseasUniperРайнер ЗелеСеверный поток — 2ГазпромСШАЭкономика
 
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