Центр "Вектор" завершил исследование "ЭпиВакКороны" на пожилых
15:37 04.02.2021 (обновлено: 17:25 04.02.2021)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Центр "Вектор" несколько дней назад завершил исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах, результаты положительные, заявила исполняющая обязанности заместителя генерального директора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих.
"Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на возрастной группе 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, в случае с COVID это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь… Мы получили положительные результаты", - сказала Непомнящих в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она подчеркнула, что пожилые добровольцы легко переносили вакцину, у них не было сильных нежелательных реакций. "В большинстве своем люди жаловались или не жаловались на небольшую болезненность в месте инъекции", - сказала Непомнящих.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.
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