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Центр "Вектор" завершил исследование "ЭпиВакКороны" на пожилых
Центр "Вектор" завершил исследование "ЭпиВакКороны" на пожилых
Центр "Вектор" несколько дней назад завершил исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах, результаты положительные, заявила исполняющая... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:37
2021-02-04T17:25
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Центр "Вектор" несколько дней назад завершил исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах, результаты положительные, заявила исполняющая обязанности заместителя генерального директора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих."Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на возрастной группе 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, в случае с COVID это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь… Мы получили положительные результаты", - сказала Непомнящих в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она подчеркнула, что пожилые добровольцы легко переносили вакцину, у них не было сильных нежелательных реакций. "В большинстве своем люди жаловались или не жаловались на небольшую болезненность в месте инъекции", - сказала Непомнящих.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Центр "Вектор" завершил исследование "ЭпиВакКороны" на пожилых

15:37 04.02.2021 (обновлено: 17:25 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Центр "Вектор" несколько дней назад завершил исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах, результаты положительные, заявила исполняющая обязанности заместителя генерального директора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих.
"Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на возрастной группе 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, в случае с COVID это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь… Мы получили положительные результаты", - сказала Непомнящих в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Она подчеркнула, что пожилые добровольцы легко переносили вакцину, у них не было сильных нежелательных реакций. "В большинстве своем люди жаловались или не жаловались на небольшую болезненность в месте инъекции", - сказала Непомнящих.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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