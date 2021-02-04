https://ria.ru/20210204/ekonomika-1596060138.html

План восстановления экономики расширять не будут

План восстановления экономики расширять не будут

План восстановления экономики России расширяться не будет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:46

2021-02-04T17:46

2021-02-04T17:59

максим решетников

россия

экономика

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости/Прайм. План восстановления экономики России расширяться не будет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников."Сказать, что мы там будем буквально менять пункты, как-то расширять план - наверное, нет. Мы все-таки сейчас ориентированы на работу по единому плану достижения национальных целей, дорабатываем его", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будет ли как-то дополняться план по восстановлению экономики.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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максим решетников, россия, экономика