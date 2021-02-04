https://ria.ru/20210204/ekonomika-1596060138.html
План восстановления экономики расширять не будут
План восстановления экономики расширять не будут
План восстановления экономики России расширяться не будет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:46
2021-02-04T17:46
2021-02-04T17:59
максим решетников
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596047275_0:176:2848:1777_1920x0_80_0_0_3d57301734543b5f7aaf172778bf37c0.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости/Прайм. План восстановления экономики России расширяться не будет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников."Сказать, что мы там будем буквально менять пункты, как-то расширять план - наверное, нет. Мы все-таки сейчас ориентированы на работу по единому плану достижения национальных целей, дорабатываем его", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будет ли как-то дополняться план по восстановлению экономики.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596047275_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_f67ef92ddb43379ea01b22b897d8add9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим решетников, россия, экономика