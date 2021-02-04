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СМИ: брат главы Северной Осетии покончил с собой после смертельного ДТП
СМИ: брат главы Северной Осетии покончил с собой после смертельного ДТП
Скончался брат главы Северной Осетии Казбек Битаров, заявили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:57
2021-02-04T18:57
2021-02-04T19:38
россия
республика северная осетия - алания
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 4 фев — РИА Новости. Скончался брат главы Северной Осетии Казбек Битаров, заявили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона."Его больше нет", — сказал собеседник агентства, не уточнив обстоятельства смерти.По сообщению издания Baza, Битаров покончил с собой, тело обнаружили в его доме.Ранее стало известно, что 12 декабря на 382-м километре автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ 2107 и Toyota Land Cruiser 200. По данным полиции, на месте погибли пассажиры "семерки": 28-летняя женщина и двое детей 2018-го и 2020 года рождения. От полученных травм 35-летний водитель ВАЗ скончался в больнице через два часа после ДТП, жизни 67-летнего мужчины, находившегося за рулем иномарки, ничего не угрожало.По информации прокуратуры, по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК России.Как отметил ряд СМИ, водителем иномарки был брат главы Северной Осетии Казбек Битаров.
https://ria.ru/20210202/krym-1595754769.html
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РИА Новости
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россия, республика северная осетия - алания, происшествия
ПЯТИГОРСК, 4 фев — РИА Новости.
Скончался брат главы Северной Осетии
Казбек Битаров, заявили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона.
"Его больше нет", — сказал собеседник агентства, не уточнив обстоятельства смерти.
По сообщению издания Baza
, Битаров покончил с собой, тело обнаружили в его доме.
Ранее стало известно, что 12 декабря на 382-м километре автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ 2107 и Toyota Land Cruiser 200. По данным полиции, на месте погибли пассажиры "семерки": 28-летняя женщина и двое детей 2018-го и 2020 года рождения. От полученных травм 35-летний водитель ВАЗ скончался в больнице через два часа после ДТП, жизни 67-летнего мужчины, находившегося за рулем иномарки, ничего не угрожало.
По информации прокуратуры, по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК России
.
Как отметил ряд СМИ, водителем иномарки был брат главы Северной Осетии Казбек Битаров.