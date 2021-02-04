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Путин подписал закон о создании системы учета древесины и сделок с ней
Путин подписал закон о создании системы учета древесины и сделок с ней
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России единой системы учета древесины и сделок с ней для повышения прозрачности в лесной сфере,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:22
2021-02-04T15:22
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России единой системы учета древесины и сделок с ней для повышения прозрачности в лесной сфере, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ призван обеспечить достоверный учет и контроль лесных ресурсов и сделок с древесиной, снижение размера ущерба от незаконных рубок, а в целом снизить количество злоупотреблений в лесной отрасли и сделать ее более открытой и прозрачной. В этих целях предусматривается создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ЛесФГИС).В эту систему будет вноситься информация в цифровом виде по всем параметрам функционирования лесной отрасли, чтобы прежде всего обеспечить прослеживаемость древесины от места заготовки до конечного потребителя, пояснял ранее глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев. В ней, по его словам, будут формироваться все разрешительные документы, планы, сопроводительные документы, регистрироваться сделки.Закон содержит требования к обязательной регистрации всех пунктов отгрузки, складирования, переработки древесины. В нем прописаны и все вопросы, связанные с полномочиями Рослесхоза, обязанностями всех участников рынка по внесению информации в ЛесФГИС. Согласно закону, информация о лесах является общедоступной и доступ к ней граждан и юридических лиц не может быть ограничен, если иное не предусмотрено федеральными законами.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлены иные сроки. Так, с 1 июля 2021 года начнут действовать нормы, связанные с внесением сведений в ЛесФГИС и предоставлением их из нее, ведением лесного госреестра, учетом древесины и продукции ее переработки, требованиями к транспортировке, хранению и переработке древесины.С 1 января 2023 года вступят в силу нормы, касающиеся требований к сделкам с древесиной и продукцией ее переработки, федерального госнадзора в сфере приемки, перевозки, переработки, хранения, учета древесины и сделок с ней, передачи в госорганы отчетов об охране и защите лесов от пожаров, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, подачи ежегодной лесной декларации.
https://ria.ru/20201013/lesomaterialy-1579524539.html
https://ria.ru/20200930/drevesina-1577991051.html
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россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), владимир путин, экономика

Путин подписал закон о создании системы учета древесины и сделок с ней

15:22 04.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПогрузочная площадка предприятия заготовки и глубокой переработки древесины "Тура-Лес" в Верхней Туре
Погрузочная площадка предприятия заготовки и глубокой переработки древесины Тура-Лес в Верхней Туре - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России единой системы учета древесины и сделок с ней для повышения прозрачности в лесной сфере, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ призван обеспечить достоверный учет и контроль лесных ресурсов и сделок с древесиной, снижение размера ущерба от незаконных рубок, а в целом снизить количество злоупотреблений в лесной отрасли и сделать ее более открытой и прозрачной. В этих целях предусматривается создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ЛесФГИС).
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В эту систему будет вноситься информация в цифровом виде по всем параметрам функционирования лесной отрасли, чтобы прежде всего обеспечить прослеживаемость древесины от места заготовки до конечного потребителя, пояснял ранее глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев. В ней, по его словам, будут формироваться все разрешительные документы, планы, сопроводительные документы, регистрироваться сделки.
Закон содержит требования к обязательной регистрации всех пунктов отгрузки, складирования, переработки древесины. В нем прописаны и все вопросы, связанные с полномочиями Рослесхоза, обязанностями всех участников рынка по внесению информации в ЛесФГИС. Согласно закону, информация о лесах является общедоступной и доступ к ней граждан и юридических лиц не может быть ограничен, если иное не предусмотрено федеральными законами.
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Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлены иные сроки. Так, с 1 июля 2021 года начнут действовать нормы, связанные с внесением сведений в ЛесФГИС и предоставлением их из нее, ведением лесного госреестра, учетом древесины и продукции ее переработки, требованиями к транспортировке, хранению и переработке древесины.
С 1 января 2023 года вступят в силу нормы, касающиеся требований к сделкам с древесиной и продукцией ее переработки, федерального госнадзора в сфере приемки, перевозки, переработки, хранения, учета древесины и сделок с ней, передачи в госорганы отчетов об охране и защите лесов от пожаров, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, подачи ежегодной лесной декларации.
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