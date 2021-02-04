https://ria.ru/20210204/dogovor-1596090255.html

Россия готова пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

Россия готова пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

Москва может пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу, при этом важно, чтобы свою четкую позицию по дальнейшему статусу определил Вашингтон,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T21:13

2021-02-04T21:13

2021-02-04T21:13

россия

сергей лавров

джо байден

москва

сша

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва может пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу, при этом важно, чтобы свою четкую позицию по дальнейшему статусу определил Вашингтон, заявил в четверг глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из Договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.Комментируя слова Лаврова, Гаврилов не исключил, что речь может идти о пересмотре Россией решения о начале внутригосударственных процедур. "Полагаю, именно об этом идет речь", - заявил он в интервью Коммерсанту, отвечая на соответствующий вопрос.Гаврилов напомнил, что команда президента США Джо Байдена сейчас изучает вопрос о возвращении в ДОН. "Что касается сигналов, то они могут быть разными — и публичными, и по доверительным каналам. Главное, чтобы в Вашингтоне четко определились с позицией, готовы они возвращаться в режим "открытого неба" или нет", - сказал Гаврилов.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.

https://ria.ru/20210121/dogovor-1594025317.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/snv-1595908060.html

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россия, сергей лавров, джо байден, москва, сша