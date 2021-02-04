https://ria.ru/20210204/deportatsiya-1596067849.html

Бутина попросила власти США депортировать заключенную россиянку

Бутина попросила власти США депортировать заключенную россиянку

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина отправила обращение в службу иммиграции США с просьбой вернуть на... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:20

2021-02-04T18:20

2021-02-04T18:20

россия

мира тэрада

мария бутина

сша

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина отправила обращение в службу иммиграции США с просьбой вернуть на родину россиянку Миру Тэраду, чей срок заключения закончился 29 января 2021, после которого ее перевели в другую тюрьму.Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денежных средств, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Суд в США приговорил гражданку РФ Миру Тэраду к 2,5 года тюрьмы по делу о кокаине, при этом она может быть депортирована в РФ после отбытия наказания уже летом 2021 года, сообщил журналистам адвокат Тэрады Джеффри Циммерман. По его словам, Тэраде засчитают 8 месяцев, уже отбытых в американской тюрьме, так что ей осталось сидеть 22 месяца, а за хорошее поведение ей могут снизить срок до примерно 17 месяцев, начиная с даты приговора."Ее срок истекал 29 января - это отбытое наказание с учетом "хорошего времени" за отсутствие всевозможных нарушений в тюрьме, поэтому ее срок официально был 29 января. Она получила заранее уведомление, я с ней постоянно общалась, 29 января ее отпустили из тюрьмы, в которой она находилась, и после этого ее мы потеряли в неизвестном направлении", - сказала Бутина РИА Новости.Как выяснилось позднее, по словам Бутиной, россиянку перевели в другую тюрьму и от ее адвоката требуют добровольного уведомления от россиянки, что она готова быть депортирована в страну гражданства. Однако, в момент перевода Тэрады в другую тюрьму не проинформировали ни консулов РФ, ни родственников девушки."Через неделю нам удалось найти, где находится Мира, она через друга смогла передать сообщение, что она в другой тюрьме. И на сегодняшний день я подготовила в службу эмиграции и депортации США обращение на имя руководителя с просьбой депортировать ее домой. Она не гражданка США, она должна быть депортирована на родину. Но, к сожалению, американские власти на это никак не реагируют и свои обязательства перед ней не выполняют. Мы готовы заплатить за ее билет, никаких вопросов в этом нет", - заключила Бутина.

https://ria.ru/20210119/pomilovanie-1593736756.html

https://ria.ru/20210129/vinnik-1595102824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мира тэрада, мария бутина, сша, в мире