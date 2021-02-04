https://ria.ru/20210204/bezrabotitsa-1596061023.html

В России готовят дополнительные меры по снижению уровня безработицы

В России готовят дополнительные меры по снижению уровня безработицы

Власти РФ готовят дополнительные меры по снижению безработицы, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:48

2021-02-04T17:48

2021-02-04T18:12

россия

максим решетников

безработица

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти РФ готовят дополнительные меры по снижению безработицы, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Готовятся сейчас дополнительные меры. В ближайшее время они будут объявлены. В дополнение ко всем тем мерам, которые и так сейчас работают", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о мерах по борьбе с безработицей.Министр не уточнил, о каких мерах идет речь, и призвал дождаться, когда их объявят президент или правительство.

https://ria.ru/20210204/mintrud-1595969878.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, максим решетников, безработица