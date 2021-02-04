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В России готовят дополнительные меры по снижению уровня безработицы
В России готовят дополнительные меры по снижению уровня безработицы
Власти РФ готовят дополнительные меры по снижению безработицы, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:48
2021-02-04T18:12
россия
максим решетников
безработица
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти РФ готовят дополнительные меры по снижению безработицы, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Готовятся сейчас дополнительные меры. В ближайшее время они будут объявлены. В дополнение ко всем тем мерам, которые и так сейчас работают", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о мерах по борьбе с безработицей.Министр не уточнил, о каких мерах идет речь, и призвал дождаться, когда их объявят президент или правительство.
https://ria.ru/20210204/mintrud-1595969878.html
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россия, максим решетников, безработица

В России готовят дополнительные меры по снижению уровня безработицы

17:48 04.02.2021 (обновлено: 18:12 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра занятости населения
Сотрудница Центра занятости населения - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти РФ готовят дополнительные меры по снижению безработицы, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Готовятся сейчас дополнительные меры. В ближайшее время они будут объявлены. В дополнение ко всем тем мерам, которые и так сейчас работают", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о мерах по борьбе с безработицей.
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 10:55
Минтруд назвал число безработных в регионах
Министр не уточнил, о каких мерах идет речь, и призвал дождаться, когда их объявят президент или правительство.
 
РоссияМаксим РешетниковБезработица
 
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