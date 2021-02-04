https://ria.ru/20210204/bezrabotitsa-1595974392.html

В Минэкономразвития оценили ситуацию с безработицей в России

В Минэкономразвития оценили ситуацию с безработицей в России

Показатели по безработице в РФ по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий, пик был пройдет еще в августе и к концу года значение опустилось ниже 6%,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:21

2021-02-04T11:21

2021-02-04T12:40

россия

максим решетников

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595973554_0:334:3041:2045_1920x0_80_0_0_3f5539608171080f086a394d1907a907.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Показатели по безработице в РФ по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий, пик был пройдет еще в августе и к концу года значение опустилось ниже 6%, происходит восстановление занятости, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Вы недавно на одном из совещаний докладывали о том, что у нас показатели по безработице оказались лучше, чем даже ожидали, по итогам 2020 года. Как сейчас ситуация на рынке труда складывается?" - поинтересовался президент."Да, Владимир Владимирович, у нас в августе пик безработицы был 6,4%. Я подчеркну, что эта безработица опросная. Мы с этой высшей точки сейчас спустились до уровня 5,9% (в декабре - ред.)... Причем нормальный уровень до начала у нас был ниже 5% - 4,6%... Вами поставлена задача обратно вернуться, восстановить занятость. Мы видим, это происходит", - рассказал Решетников.По словам министра, опыт пандемии показал, что наиболее эффективным инструментом на рынке труда оказалась поддержка работодателей через субсидии на выплату зарплат. "Ясно, что у нас есть большая инвестиционная политика, все эти новые проекты и так далее. Но это требует времени, больших программ подготовки и так далее. А гораздо эффективнее, когда мы даем работодателям, которые готовы развиваться, готовы расширяться и так далее, какую-то поддержку, чтобы они брали людей, что называется, со служб занятости, возможно, сами их обучали. И какое-то время мы бы им немножко субсидировали, скажем так, зарплаты, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы эти люди, что называется, работали", - сказал глава МЭР."Как мы делали в период острого кризиса пандемии, мы именно так и поступали", - отметил президент.Решетников заявил, что в данный момент министерство совместно с Минтрудом готовят соответствующие предложения.

https://ria.ru/20210105/rabota-1592069748.html

https://ria.ru/20210203/posobie-1595900082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим решетников, владимир путин, общество