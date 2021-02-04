https://ria.ru/20210204/bezhentsy-1596098742.html

США повысят лимит на прием беженцев

США повысят лимит на прием беженцев

США повысят лимит на прием беженцев до 125 тысяч в год, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T23:43

2021-02-04T23:43

2021-02-04T23:43

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США повысят лимит на прием беженцев до 125 тысяч в год, заявил президент США Джо Байден."Сегодня я одобрю исполнительный указ, который начнет тяжелую работу по восстановлению нашей программы приема беженцев, чтобы помочь беспрецедентной нужде в этой программе в глобальном масштабе", - сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте."Этот исполнительный указ позволит нам вновь поднять прием беженцев до 125 тысяч человек в первом же финансовом году администрации", - заявил Байден.При экс-президенте Дональде Трампе США практически перестали принимать беженцев, установив на 2021 год лимит в 15 тысяч человек. Кроме того, де-факто беженцев практически не принимают из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210123/bezhentsy-1594239643.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире