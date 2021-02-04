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США повысят лимит на прием беженцев
США повысят лимит на прием беженцев
США повысят лимит на прием беженцев до 125 тысяч в год, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T23:43
2021-02-04T23:43
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США повысят лимит на прием беженцев до 125 тысяч в год, заявил президент США Джо Байден."Сегодня я одобрю исполнительный указ, который начнет тяжелую работу по восстановлению нашей программы приема беженцев, чтобы помочь беспрецедентной нужде в этой программе в глобальном масштабе", - сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте."Этот исполнительный указ позволит нам вновь поднять прием беженцев до 125 тысяч человек в первом же финансовом году администрации", - заявил Байден.При экс-президенте Дональде Трампе США практически перестали принимать беженцев, установив на 2021 год лимит в 15 тысяч человек. Кроме того, де-факто беженцев практически не принимают из-за пандемии коронавируса.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

США повысят лимит на прием беженцев

23:43 04.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США повысят лимит на прием беженцев до 125 тысяч в год, заявил президент США Джо Байден.
"Сегодня я одобрю исполнительный указ, который начнет тяжелую работу по восстановлению нашей программы приема беженцев, чтобы помочь беспрецедентной нужде в этой программе в глобальном масштабе", - сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте.
"Этот исполнительный указ позволит нам вновь поднять прием беженцев до 125 тысяч человек в первом же финансовом году администрации", - заявил Байден.
При экс-президенте Дональде Трампе США практически перестали принимать беженцев, установив на 2021 год лимит в 15 тысяч человек. Кроме того, де-факто беженцев практически не принимают из-за пандемии коронавируса.
Монумент Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
23 января, 00:58
США приостановили программу приема иракских беженцев из-за мошенничества
 
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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