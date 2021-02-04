https://ria.ru/20210204/belgazprombank-1595991931.html

Суд в Белоруссии начнет рассматривать дело Белгазпромбанка 17 февраля

Суд в Белоруссии начнет рассматривать дело Белгазпромбанка 17 февраля

Верховный суд Белоруссии приступит к судебному разбирательству по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, среди которых... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:40

2021-02-04T12:40

2021-02-04T12:42

дело белгазпромбанка

белгазпромбанк

виктор бабарико

белоруссия

в мире

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МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приступит к судебному разбирательству по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, среди которых экс-председатель правления банка и экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико, 17 февраля, соответствующее решение озвучено в четверг во время предварительного заседания, передает корреспондент РИА Новости."Назначить судебное разбирательство коллегиально в открытом судебном заседании к рассмотрению … в помещении суда Московского района Минска … на 11.00 (совпадает с мск) 17 февраля 2021 года", - сказал судья Игорь Любовицкий.На заседание, которое проходило в здании суда Московского района Минска, были доставлены из СИЗО фигуранты, заключившие досудебное соглашение со следствием. Всего по данному делу таких обвиняемых шестеро, Бабарико среди них нет. Он единственный, кто свою вину не признал.

https://ria.ru/20210126/babariko-1594690733.html

белоруссия

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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире