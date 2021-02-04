Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/bankomat-1596009879.html
Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
Полиция задержала жителя Красноярска, пытавшегося газовым баллоном взорвать банкомат с 2 миллионами рублей, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:03
2021-02-04T14:03
гумвд
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1920x0_80_0_0_6023d878dd2e6097a4fe5a74e3363c4b.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Красноярска, пытавшегося газовым баллоном взорвать банкомат с 2 миллионами рублей, сообщает краевой главк ГУМВД."Злоумышленник зашел в помещение, где установлен круглосуточный банкомат. Мужчина частично повредил устройство, в котором находилось более 2 миллионов рублей, и попытался достать оттуда деньги. Однако сделать это ему не удалось, после чего он скрылся, оставив на месте преступления 12-литровый газовый баллон", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, оперативники задержали подозреваемого - неоднократно судимого 38-летнего жителя Красноярска. В отношении него возбуждено уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере.
https://ria.ru/20210127/ograblenie-1594804681.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_143:0:2500:1768_1920x0_80_0_0_455ef4ee81d22f754536aa342458c817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, красноярск, происшествия

Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона

14:03 04.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Красноярска, пытавшегося газовым баллоном взорвать банкомат с 2 миллионами рублей, сообщает краевой главк ГУМВД.
"Злоумышленник зашел в помещение, где установлен круглосуточный банкомат. Мужчина частично повредил устройство, в котором находилось более 2 миллионов рублей, и попытался достать оттуда деньги. Однако сделать это ему не удалось, после чего он скрылся, оставив на месте преступления 12-литровый газовый баллон", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, оперативники задержали подозреваемого - неоднократно судимого 38-летнего жителя Красноярска. В отношении него возбуждено уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 15:13
В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу
 
ГУМВДКрасноярскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство срочно закупить "Спутник V"
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
13:53Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
13:51Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
13:50В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций
13:48В Гидрометцентре рассказали о высоте снежного покрова в Москве
Лента новостейМолния