https://ria.ru/20210204/bankomat-1596009879.html

Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона

Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона

Полиция задержала жителя Красноярска, пытавшегося газовым баллоном взорвать банкомат с 2 миллионами рублей, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T14:03

2021-02-04T14:03

2021-02-04T14:03

гумвд

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Красноярска, пытавшегося газовым баллоном взорвать банкомат с 2 миллионами рублей, сообщает краевой главк ГУМВД."Злоумышленник зашел в помещение, где установлен круглосуточный банкомат. Мужчина частично повредил устройство, в котором находилось более 2 миллионов рублей, и попытался достать оттуда деньги. Однако сделать это ему не удалось, после чего он скрылся, оставив на месте преступления 12-литровый газовый баллон", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, оперативники задержали подозреваемого - неоднократно судимого 38-летнего жителя Красноярска. В отношении него возбуждено уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере.

https://ria.ru/20210127/ograblenie-1594804681.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, красноярск, происшествия