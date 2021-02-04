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Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
Полиция задержала жителя Красноярска, пытавшегося газовым баллоном взорвать банкомат с 2 миллионами рублей, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:03
2021-02-04T14:03
2021-02-04T14:03
гумвд
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Красноярска, пытавшегося газовым баллоном взорвать банкомат с 2 миллионами рублей, сообщает краевой главк ГУМВД."Злоумышленник зашел в помещение, где установлен круглосуточный банкомат. Мужчина частично повредил устройство, в котором находилось более 2 миллионов рублей, и попытался достать оттуда деньги. Однако сделать это ему не удалось, после чего он скрылся, оставив на месте преступления 12-литровый газовый баллон", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, оперативники задержали подозреваемого - неоднократно судимого 38-летнего жителя Красноярска. В отношении него возбуждено уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере.
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гумвд, красноярск, происшествия