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Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
Служба госбезопасности Азербайджана сообщила об аресте экс-министра труда и соцзащиты Салима Муслимова по подозрению в превышении должностных полномочий и... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:06
2021-02-04T14:06
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БАКУ, 4 фев – РИА Новости. Служба госбезопасности Азербайджана сообщила об аресте экс-министра труда и соцзащиты Салима Муслимова по подозрению в превышении должностных полномочий и коррупции.Уточняется, что "на основании собранных материалов установлено, что Салим Муслимов намеренно использовал служебные полномочия в корыстных целях с целью получения незаконных привилегий"."Также установлены обоснованные подозрения в истребовании и получении им части денежных средств, выделенных физическим и юридическим лицам, выполнявшим работы по строительству и ремонту индивидуальных жилых домов и домов-интернатов для инвалидов в различных районах с использованием в качестве посредников подчиненных им должностных лиц", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, Муслимов привлечен к уголовной ответственности по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере)."В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Ведутся следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.
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азербайджан, в мире

Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции

14:06 04.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник военной полиции в Агдаме
Сотрудник военной полиции в Агдаме - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 4 фев – РИА Новости. Служба госбезопасности Азербайджана сообщила об аресте экс-министра труда и соцзащиты Салима Муслимова по подозрению в превышении должностных полномочий и коррупции.
"В Службе государственной безопасности были расследованы факты многочисленных злоупотреблений со стороны Муслимова Салима Январ оглу в период его пребывания на посту министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. Установлено, что злоупотребления были допущены во время организации реабилитации и социальной защиты инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществлении государственного контроля за деятельностью работодателей по вопросам труда, занятости и социальной защиты и других полномочий по направлениям деятельности министерства", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Уточняется, что "на основании собранных материалов установлено, что Салим Муслимов намеренно использовал служебные полномочия в корыстных целях с целью получения незаконных привилегий".
"Также установлены обоснованные подозрения в истребовании и получении им части денежных средств, выделенных физическим и юридическим лицам, выполнявшим работы по строительству и ремонту индивидуальных жилых домов и домов-интернатов для инвалидов в различных районах с использованием в качестве посредников подчиненных им должностных лиц", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, Муслимов привлечен к уголовной ответственности по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере).
"В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Ведутся следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.
 
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