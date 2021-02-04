https://ria.ru/20210204/azerbaydzhan-1596010353.html

Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции

Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции

Служба госбезопасности Азербайджана сообщила об аресте экс-министра труда и соцзащиты Салима Муслимова по подозрению в превышении должностных полномочий и... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T14:06

2021-02-04T14:06

2021-02-04T14:06

азербайджан

в мире

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БАКУ, 4 фев – РИА Новости. Служба госбезопасности Азербайджана сообщила об аресте экс-министра труда и соцзащиты Салима Муслимова по подозрению в превышении должностных полномочий и коррупции.Уточняется, что "на основании собранных материалов установлено, что Салим Муслимов намеренно использовал служебные полномочия в корыстных целях с целью получения незаконных привилегий"."Также установлены обоснованные подозрения в истребовании и получении им части денежных средств, выделенных физическим и юридическим лицам, выполнявшим работы по строительству и ремонту индивидуальных жилых домов и домов-интернатов для инвалидов в различных районах с использованием в качестве посредников подчиненных им должностных лиц", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, Муслимов привлечен к уголовной ответственности по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере)."В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Ведутся следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, в мире