https://ria.ru/20210204/avtomobili-1596036694.html

В Великобритании рухнули продажи автомобилей

В Великобритании рухнули продажи автомобилей

Объем продаж новых автомобилей в Великобритании в январе упал на 39,5% в годовом выражении, до 90,25 тысячи штук, свидетельствуют данные британского общества... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:26

2021-02-04T16:26

2021-02-04T16:26

авто

англия

великобритания

экономика

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Объем продаж новых автомобилей в Великобритании в январе упал на 39,5% в годовом выражении, до 90,25 тысячи штук, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT)."Всего 90 249 автомобилей были зарегистрированы, поскольку автосалоны по всей стране оставались закрытыми, что стало худшим началом года с 1970 года", - говорится в сообщении.Организация отмечает, что в январе отмечено снижение продаж как бензиновых, так и дизельных автомобилей, которые упали на 62,1% и 50,6% соответственно. "Однако положительным моментом является рост спроса на электромобили на аккумуляторных источниках питания (BEV) на 2206 единиц (54,4%), они заняли 6,9% рынка", - указывает SMMT.Организация указывает, что отрасли необходимо открытие автосалонов при первой же возможности, как только это будет безопасно, чтобы защитить рабочие места и ускорить переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20210114/tseny-1592883265.html

https://ria.ru/20210202/avtomobili-1595692959.html

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авто, англия, великобритания, экономика