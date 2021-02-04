"Взлетно-посадочная полоса к миллиарду возможностей": Aero India 2021
Организаторы не без гордости называют Aero India 2021 первым глобальным авиашоу в эпоху коронавируса.
Организаторы не без гордости называют Aero India 2021 первым глобальным авиашоу в эпоху коронавируса.
Если Парижский и Австралийский авиасалоны из-за пандемии отложили, то участников индийской выставки стало почти в полтора раза больше. Правда, треть из них представлены виртуально.
Если Парижский и Австралийский авиасалоны из-за пандемии отложили, то участников индийской выставки стало почти в полтора раза больше. Правда, треть из них представлены виртуально.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх, объявляя в конце января о проведении Aero India, назвал выставку "взлетно-посадочной полосой к миллиарду возможностей".
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх, объявляя в конце января о проведении Aero India, назвал выставку "взлетно-посадочной полосой к миллиарду возможностей".
В летной программе на Aero India участвует 41 самолет.
Один из участников — легкий многоцелевой истребитель Tejas, недавно вошедший в состав ВВС Индии.
Один из участников — легкий многоцелевой истребитель Tejas, недавно вошедший в состав ВВС Индии.
На земле посетителей ждут 63 самолета, в том числе несколько гражданских.
На земле посетителей ждут 63 самолета, в том числе несколько гражданских.
Пилотажная группа ВВС Индии Surya Kiran на Aero India 2021.
Пилотажная группа ВВС Индии Surya Kiran на Aero India 2021.
Россия, традиционно принимающая участие в выставке, в этом году стала одним из крупнейших участников Aero India.
Россия, традиционно принимающая участие в выставке, в этом году стала одним из крупнейших участников Aero India.
Организатором российской экспозиции выступил "Рособоронэкспорт".
Организатором российской экспозиции выступил "Рособоронэкспорт".
Россия привезла на Aero India модели истребителя пятого поколения Су-57Э и военных самолетов Су-35 и МиГ-35Д, военно-транспортного Ил-76МД-90А(Э), самолета-заправщика Ил-78МК-90А. Также представлены модели вертолета Ка-226Т и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".
Россия привезла на Aero India модели истребителя пятого поколения Су-57Э и военных самолетов Су-35 и МиГ-35Д, военно-транспортного Ил-76МД-90А(Э), самолета-заправщика Ил-78МК-90А. Также представлены модели вертолета Ка-226Т и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".
Собственную экспозицию представили и США. "Гвоздем" программы стал тяжелый бомбардировщик B-1B Lancer.
Собственную экспозицию представили и США. "Гвоздем" программы стал тяжелый бомбардировщик B-1B Lancer.
В основном в авиашоу участвует техника, стоящая на вооружении ВВС Индии.
Вертолеты ВВС Индии на Aero India 2021.
Вертолеты ВВС Индии на Aero India 2021.
Выставка Aero India 2021 проходит в Бангалоре с третьего по пятое февраля.
Выставка Aero India 2021 проходит в Бангалоре с третьего по пятое февраля.
Россия ведет с Индией совместные научно-исследовательские работы по более чем ста направлениям, в том числе в авиации.
Россия ведет с Индией совместные научно-исследовательские работы по более чем ста направлениям, в том числе в авиации.
Индийская армия на 70 процентов оснащена вооружением советского и российского производства.
Индийская армия на 70 процентов оснащена вооружением советского и российского производства.
Портфель заказов Индии на российское оружие составляет более 14 миллиардов долларов.
Портфель заказов Индии на российское оружие составляет более 14 миллиардов долларов.
Зрители наблюдают за пролетом индийского легкого многоцелевого истребителя Tejas на Aero India 2021.
Зрители наблюдают за пролетом индийского легкого многоцелевого истребителя Tejas на Aero India 2021.