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"Взлетно-посадочная полоса к миллиарду возможностей": Aero India 2021
"Взлетно-посадочная полоса к миллиарду возможностей": Aero India 2021
В Индии проходит один из крупнейших в Азии авиакосмических салонов. Участие в нем принимают представители 78 стран, российские оружейники привезли в Бангалор... РИА Новости, 04.02.2021
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В Индии проходит один из крупнейших в Азии авиакосмических салонов. Участие в нем принимают представители 78 стран, российские оружейники привезли в Бангалор более 200 образцов новейшей военной продукции. Международная выставка Aero India 2021 — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, су-57, rafale, миг-35, су-35, рособоронэкспорт, бангалор, азия, индия, фото, фото

"Взлетно-посадочная полоса к миллиарду возможностей": Aero India 2021

16:15 04.02.2021 (обновлено: 16:32 04.02.2021)
 
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В Индии проходит один из крупнейших в Азии авиакосмических салонов. Участие в нем принимают представители 78 стран, российские оружейники привезли в Бангалор более 200 образцов новейшей военной продукции. Международная выставка Aero India 2021 — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Samuel Rajkumar

Организаторы не без гордости называют Aero India 2021 первым глобальным авиашоу в эпоху коронавируса.

Вертолетная команда ВВС Индии на авиасалоне Aero India 2021 в Бангалоре, Индия
1 из 18

Организаторы не без гордости называют Aero India 2021 первым глобальным авиашоу в эпоху коронавируса.

© REUTERS / Samuel Rajkumar
© AFP 2021 / Manjunath Kiran

Если Парижский и Австралийский авиасалоны из-за пандемии отложили, то участников индийской выставки стало почти в полтора раза больше. Правда, треть из них представлены виртуально.

Многофункциональный истребитель Су-30МКИ и самолеты Hawk индийских ВВС на авиасалоне Aero India 2021 в Бангалоре, Индия
2 из 18

Если Парижский и Австралийский авиасалоны из-за пандемии отложили, то участников индийской выставки стало почти в полтора раза больше. Правда, треть из них представлены виртуально.

© AFP 2021 / Manjunath Kiran
© AP Photo / Aijaz Rahi

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх, объявляя в конце января о проведении Aero India, назвал выставку "взлетно-посадочной полосой к миллиарду возможностей".

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх (справа) на авиасалоне Aero India 2021 в Бангалоре, Индия
3 из 18

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх, объявляя в конце января о проведении Aero India, назвал выставку "взлетно-посадочной полосой к миллиарду возможностей".

© AP Photo / Aijaz Rahi
© REUTERS / Samuel Rajkumar

В летной программе на Aero India участвует 41 самолет.

Легкий боевой вертолет ВВС Индии на авиасалоне Aero India 2021 в Бангалоре, Индия
4 из 18

В летной программе на Aero India участвует 41 самолет.

© REUTERS / Samuel Rajkumar
© REUTERS / Samuel Rajkumar

Один из участников — легкий многоцелевой истребитель Tejas, недавно вошедший в состав ВВС Индии.

Многоцелевой боевой самолет ВВС Индии Tejas на авиасалоне Aero India 2021 в Бангалоре, Индия
5 из 18

Один из участников — легкий многоцелевой истребитель Tejas, недавно вошедший в состав ВВС Индии.

© REUTERS / Samuel Rajkumar
© AFP 2021 / Manjunath Kiran

На земле посетителей ждут 63 самолета, в том числе несколько гражданских.

Посетители на авиасалоне Aero India 2021 в Бангалоре, Индия
6 из 18

На земле посетителей ждут 63 самолета, в том числе несколько гражданских.

© AFP 2021 / Manjunath Kiran
© AP Photo / Aijaz Rahi

Пилотажная группа ВВС Индии Surya Kiran на Aero India 2021.

Пилотажная группа ВВС Индии Surya Kiran на авиасалоне Aero India 2021 в Бангалоре, Индия
7 из 18

Пилотажная группа ВВС Индии Surya Kiran на Aero India 2021.

© AP Photo / Aijaz Rahi
© REUTERS / Samuel Rajkumar

Россия, традиционно принимающая участие в выставке, в этом году стала одним из крупнейших участников Aero India.

Boeing C-17 Globemaster и истребители Sukhoi Су-30МКИ индийских ВВС на авиасалоне Aero India 2021 в Бангалоре, Индия
8 из 18

Россия, традиционно принимающая участие в выставке, в этом году стала одним из крупнейших участников Aero India.

© REUTERS / Samuel Rajkumar
© Sputnik / Игорь Журавлев / Перейти в фотобанк

Организатором российской экспозиции выступил "Рособоронэкспорт".

Стенд Рособоронэкспорта на международной выставке Aero India 2021
9 из 18

Организатором российской экспозиции выступил "Рособоронэкспорт".

© Sputnik / Игорь Журавлев
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© Sputnik / Игорь Журавлев / Перейти в фотобанк

Россия привезла на Aero India модели истребителя пятого поколения Су-57Э и военных самолетов Су-35 и МиГ-35Д, военно-транспортного Ил-76МД-90А(Э), самолета-заправщика Ил-78МК-90А. Также представлены модели вертолета Ка-226Т и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Модели самолетов, МиГ-35Д, Су-57Э и Су-35 на стенде Рособоронэкспорта на международной выставке Aero India 2021
10 из 18

Россия привезла на Aero India модели истребителя пятого поколения Су-57Э и военных самолетов Су-35 и МиГ-35Д, военно-транспортного Ил-76МД-90А(Э), самолета-заправщика Ил-78МК-90А. Также представлены модели вертолета Ка-226Т и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

© Sputnik / Игорь Журавлев
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Aijaz Rahi

Собственную экспозицию представили и США. "Гвоздем" программы стал тяжелый бомбардировщик B-1B Lancer.

Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer летит вместе с легким многоцелевым самолетом ВВС Индии Tejas на авиасалоне Aero India 2021 в Бангалоре, Индия
11 из 18

Собственную экспозицию представили и США. "Гвоздем" программы стал тяжелый бомбардировщик B-1B Lancer.

© AP Photo / Aijaz Rahi
© AFP 2021 / Jewel Samad

В основном в авиашоу участвует техника, стоящая на вооружении ВВС Индии.

Истребители индийских ВВС выступают в первый день авиасалона Aero India 2021
12 из 18

В основном в авиашоу участвует техника, стоящая на вооружении ВВС Индии.

© AFP 2021 / Jewel Samad
© AP Photo / Aijaz Rahi

Вертолеты ВВС Индии на Aero India 2021.

Вертолеты ВВС Индии на Международном авиашоу Aero India 2021 в Бангалоре
13 из 18

Вертолеты ВВС Индии на Aero India 2021.

© AP Photo / Aijaz Rahi
© AFP 2021 / Manjunath Kiran

Выставка Aero India 2021 проходит в Бангалоре с третьего по пятое февраля.

Стенд ВВС Индии в выставочном зале Международного авиашоу Aero India 2021 в Бангалоре
14 из 18

Выставка Aero India 2021 проходит в Бангалоре с третьего по пятое февраля.

© AFP 2021 / Manjunath Kiran
© AFP 2021 / Manjunath Kiran

Россия ведет с Индией совместные научно-исследовательские работы по более чем ста направлениям, в том числе в авиации.

Макет российского истребителя КБ Сухой в выставочном зале Международного авиашоу Aero India 2021 в Бангалоре
15 из 18

Россия ведет с Индией совместные научно-исследовательские работы по более чем ста направлениям, в том числе в авиации.

© AFP 2021 / Manjunath Kiran
© REUTERS / Samuel Rajkumar

Индийская армия на 70 процентов оснащена вооружением советского и российского производства.

Истребители Rafale ВВС Индии на Международном авиашоу Aero India 2021 в Бангалоре
16 из 18

Индийская армия на 70 процентов оснащена вооружением советского и российского производства.

© REUTERS / Samuel Rajkumar
© AFP 2021 / Jewel Samad

Портфель заказов Индии на российское оружие составляет более 14 миллиардов долларов.

Выступление пилотажной группы ВВС Индии Сурья Киран на Международном авиашоу Aero India 2021 в Бангалоре
17 из 18

Портфель заказов Индии на российское оружие составляет более 14 миллиардов долларов.

© AFP 2021 / Jewel Samad
© AP Photo / Aijaz Rahi

Зрители наблюдают за пролетом индийского легкого многоцелевого истребителя Tejas на Aero India 2021.

Зрители наблюдают за пролетом индийского легкого многоцелевого истребителя Tejas на Международном авиашоу Aero India 2021 в Бангалоре
18 из 18

Зрители наблюдают за пролетом индийского легкого многоцелевого истребителя Tejas на Aero India 2021.

© AP Photo / Aijaz Rahi
 
РоссияСу-57RafaleМиГ-35Су-35РособоронэкспортБангалорАзияИндияФото
 
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