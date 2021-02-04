https://ria.ru/20210204/aviasalon-1596015125.html

"Взлетно-посадочная полоса к миллиарду возможностей": Aero India 2021

"Взлетно-посадочная полоса к миллиарду возможностей": Aero India 2021

В Индии проходит один из крупнейших в Азии авиакосмических салонов. Участие в нем принимают представители 78 стран, российские оружейники привезли в Бангалор... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:15

2021-02-04T16:15

2021-02-04T16:32

россия

су-57

rafale

миг-35

су-35

рособоронэкспорт

бангалор

азия

индия

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В Индии проходит один из крупнейших в Азии авиакосмических салонов. Участие в нем принимают представители 78 стран, российские оружейники привезли в Бангалор более 200 образцов новейшей военной продукции. Международная выставка Aero India 2021 — в фотоленте Ria.ru.

россия

бангалор

азия

индия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-57, rafale, миг-35, су-35, рособоронэкспорт, бангалор, азия, индия, фото, фото