https://ria.ru/20210204/apple-1595991575.html
Игру Populus Run нижегородских разработчиков включили в Apple Arcade
Игру Populus Run нижегородских разработчиков включили в Apple Arcade
Игра Populus Run, созданная российскими разработчиками студией FiftyTwo, запущена в игровом сервисе Apple Arcade. Об этом сообщает Apple. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:38
2021-02-04T12:38
2021-02-04T12:38
наука
геймеры
нижний новгород
apple
технологии
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Игра Populus Run, созданная российскими разработчиками студией FiftyTwo, запущена в игровом сервисе Apple Arcade. Об этом сообщает Apple.Раннер Populus Run стал эксклюзивом для игровой платформы Apple. Игрокам предстоит управлять толпой и уклоняться от препятствий, доведя хотя бы одного героя до финиша. Геймеры встретятся с гигантским фастфудом, проскользнут по трубам как в аквапарке и поборются с боссами уровней, среди которых Макарон, Пончик и Бургер.Игра создана нижегородской независимой студией FiftyTwo. Ее команда состоит из трех человек — Дмитрия Викторова, Алексея Калинина и Михаила Шагина. Populus Run стал третьей игрой от студии из Нижнего Новгорода, ранее FiftyTwo поработала над головоломкой Kensho и аркадой Jellies.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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геймеры, нижний новгород, apple, технологии
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Игра Populus Run, созданная российскими разработчиками студией FiftyTwo, запущена в игровом сервисе Apple Arcade. Об этом сообщает Apple.
Раннер Populus Run стал эксклюзивом для игровой платформы Apple. Игрокам предстоит управлять толпой и уклоняться от препятствий, доведя хотя бы одного героя до финиша. Геймеры встретятся с гигантским фастфудом, проскользнут по трубам как в аквапарке и поборются с боссами уровней, среди которых Макарон, Пончик и Бургер.
Игра создана нижегородской независимой студией FiftyTwo. Ее команда состоит из трех человек — Дмитрия Викторова, Алексея Калинина и Михаила Шагина. Populus Run стал третьей игрой от студии из Нижнего Новгорода, ранее FiftyTwo поработала над головоломкой Kensho и аркадой Jellies.