https://ria.ru/20210204/apple-1595991575.html

Игру Populus Run нижегородских разработчиков включили в Apple Arcade

Игру Populus Run нижегородских разработчиков включили в Apple Arcade

Игра Populus Run, созданная российскими разработчиками студией FiftyTwo, запущена в игровом сервисе Apple Arcade. Об этом сообщает Apple. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:38

2021-02-04T12:38

2021-02-04T12:38

наука

геймеры

нижний новгород

apple

технологии

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Игра Populus Run, созданная российскими разработчиками студией FiftyTwo, запущена в игровом сервисе Apple Arcade. Об этом сообщает Apple.Раннер Populus Run стал эксклюзивом для игровой платформы Apple. Игрокам предстоит управлять толпой и уклоняться от препятствий, доведя хотя бы одного героя до финиша. Геймеры встретятся с гигантским фастфудом, проскользнут по трубам как в аквапарке и поборются с боссами уровней, среди которых Макарон, Пончик и Бургер.Игра создана нижегородской независимой студией FiftyTwo. Ее команда состоит из трех человек — Дмитрия Викторова, Алексея Калинина и Михаила Шагина. Populus Run стал третьей игрой от студии из Нижнего Новгорода, ранее FiftyTwo поработала над головоломкой Kensho и аркадой Jellies.

https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html

нижний новгород

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, нижний новгород, apple, технологии