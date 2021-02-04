Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210204/apple-1595991575.html
Игру Populus Run нижегородских разработчиков включили в Apple Arcade
Игру Populus Run нижегородских разработчиков включили в Apple Arcade
Игра Populus Run, созданная российскими разработчиками студией FiftyTwo, запущена в игровом сервисе Apple Arcade. Об этом сообщает Apple. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:38
2021-02-04T12:38
наука
геймеры
нижний новгород
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595991094_396:0:4037:2048_1920x0_80_0_0_0777f132c3304903c3852769da12890f.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Игра Populus Run, созданная российскими разработчиками студией FiftyTwo, запущена в игровом сервисе Apple Arcade. Об этом сообщает Apple.Раннер Populus Run стал эксклюзивом для игровой платформы Apple. Игрокам предстоит управлять толпой и уклоняться от препятствий, доведя хотя бы одного героя до финиша. Геймеры встретятся с гигантским фастфудом, проскользнут по трубам как в аквапарке и поборются с боссами уровней, среди которых Макарон, Пончик и Бургер.Игра создана нижегородской независимой студией FiftyTwo. Ее команда состоит из трех человек — Дмитрия Викторова, Алексея Калинина и Михаила Шагина. Populus Run стал третьей игрой от студии из Нижнего Новгорода, ранее FiftyTwo поработала над головоломкой Kensho и аркадой Jellies.
https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595991094_851:0:3582:2048_1920x0_80_0_0_dd27befa4b09bc7bb549dc979d7ad086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геймеры, нижний новгород, apple, технологии

Игру Populus Run нижегородских разработчиков включили в Apple Arcade

12:38 04.02.2021
 
© FIFTYTWOСкриншоты игры Populus Run
Скриншоты игры Populus Run - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© FIFTYTWO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Игра Populus Run, созданная российскими разработчиками студией FiftyTwo, запущена в игровом сервисе Apple Arcade. Об этом сообщает Apple.
Раннер Populus Run стал эксклюзивом для игровой платформы Apple. Игрокам предстоит управлять толпой и уклоняться от препятствий, доведя хотя бы одного героя до финиша. Геймеры встретятся с гигантским фастфудом, проскользнут по трубам как в аквапарке и поборются с боссами уровней, среди которых Макарон, Пончик и Бургер.
iPhone 12 3 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября 2020, 08:00Наука
Обзор iPhone 12 Pro: что на самом деле представляет собой флагман Apple?
Игра создана нижегородской независимой студией FiftyTwo. Ее команда состоит из трех человек — Дмитрия Викторова, Алексея Калинина и Михаила Шагина. Populus Run стал третьей игрой от студии из Нижнего Новгорода, ранее FiftyTwo поработала над головоломкой Kensho и аркадой Jellies.
 
НаукагеймерыНижний НовгородAppleТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство срочно закупить "Спутник V"
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
13:53Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
13:51Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
13:50В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций
13:48В Гидрометцентре рассказали о высоте снежного покрова в Москве
Лента новостейМолния