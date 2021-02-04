Презентация книги "Антология российского олимпийского движения"
8 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация книги "Антология российского олимпийского движения". Мероприятие посвящено 40-летию проведения Игр XXII Олимпиады 1980 года в г. Москве и 15-летию некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки олимпийцев России", образованной в 2005 году по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина.
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Участники:
- помощник Президента Российской Федерации, председатель президиума Попечительского Совета Фонда поддержки олимпийцев России Игорь ЛЕВИТИН;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО;
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- Министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН;
- почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр ЖУКОВ;
- член МОК Шамиль ТАРПИЩЕВ;
- почетные члены МОК Виталий СМИРНОВ, Александр ПОПОВ;
- олимпийские чемпионы Лидия СКОБЛИКОВА, Лариса ЛАТЫНИНА, Александр ГОРШКОВ, Елена ВЯЛЬБЕ, Алексей НЕМОВ;
- выдающиеся тренеры Ирина ВИНЕР-УСМАНОВА, Татьяна ПОКРОВСКАЯ и другие.
Антология - это произведение, которое впервые объединяет тщательно выверенные факты, а также очерки, уникальные фотографии и портреты, связанные единой логикой. Книга открывается приветствием Президента Российской Федерации В.В. Путина.
На страницах Антологии отмечены впечатляющие победные серии отечественных спортсменов, выдающиеся успехи зарубежных атлетов - многократных чемпионов Олимпийских игр. Также представлена иллюстрированная хроника чемпионатов мира, проходивших в нашей стране с XIX века до настоящего времени.
Россия была и остается неотъемлемой и важной частью олимпийского движения, а наши спортсмены - украшением крупнейших международных турниров. Они завоевали на Олимпийских играх более 1900 медалей, в том числе более 720 золотых.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Участники:
- помощник Президента Российской Федерации, председатель президиума Попечительского Совета Фонда поддержки олимпийцев России Игорь ЛЕВИТИН;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО;
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- Министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН;
- почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр ЖУКОВ;
- член МОК Шамиль ТАРПИЩЕВ;
- почетные члены МОК Виталий СМИРНОВ, Александр ПОПОВ;
- олимпийские чемпионы Лидия СКОБЛИКОВА, Лариса ЛАТЫНИНА, Александр ГОРШКОВ, Елена ВЯЛЬБЕ, Алексей НЕМОВ;
- выдающиеся тренеры Ирина ВИНЕР-УСМАНОВА, Татьяна ПОКРОВСКАЯ и другие.
Антология - это произведение, которое впервые объединяет тщательно выверенные факты, а также очерки, уникальные фотографии и портреты, связанные единой логикой. Книга открывается приветствием Президента Российской Федерации В.В. Путина.
На страницах Антологии отмечены впечатляющие победные серии отечественных спортсменов, выдающиеся успехи зарубежных атлетов - многократных чемпионов Олимпийских игр. Также представлена иллюстрированная хроника чемпионатов мира, проходивших в нашей стране с XIX века до настоящего времени.
Россия была и остается неотъемлемой и важной частью олимпийского движения, а наши спортсмены - украшением крупнейших международных турниров. Они завоевали на Олимпийских играх более 1900 медалей, в том числе более 720 золотых.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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