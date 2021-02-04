https://ria.ru/20210204/antologiya-1596026513.html

Презентация книги "Антология российского олимпийского движения"

Презентация книги "Антология российского олимпийского движения"

РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:15

2021-02-04T15:15

2021-02-04T15:15

анонсы

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8 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация книги "Антология российского олимпийского движения". Мероприятие посвящено 40-летию проведения Игр XXII Олимпиады 1980 года в г. Москве и 15-летию некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки олимпийцев России", образованной в 2005 году по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Задать вопросУчастники:- помощник Президента Российской Федерации, председатель президиума Попечительского Совета Фонда поддержки олимпийцев России Игорь ЛЕВИТИН;- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО;- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- Министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН;- почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр ЖУКОВ;- член МОК Шамиль ТАРПИЩЕВ;- почетные члены МОК Виталий СМИРНОВ, Александр ПОПОВ;- олимпийские чемпионы Лидия СКОБЛИКОВА, Лариса ЛАТЫНИНА, Александр ГОРШКОВ, Елена ВЯЛЬБЕ, Алексей НЕМОВ;- выдающиеся тренеры Ирина ВИНЕР-УСМАНОВА, Татьяна ПОКРОВСКАЯ и другие.Антология - это произведение, которое впервые объединяет тщательно выверенные факты, а также очерки, уникальные фотографии и портреты, связанные единой логикой. Книга открывается приветствием Президента Российской Федерации В.В. Путина. На страницах Антологии отмечены впечатляющие победные серии отечественных спортсменов, выдающиеся успехи зарубежных атлетов - многократных чемпионов Олимпийских игр. Также представлена иллюстрированная хроника чемпионатов мира, проходивших в нашей стране с XIX века до настоящего времени. Россия была и остается неотъемлемой и важной частью олимпийского движения, а наши спортсмены - украшением крупнейших международных турниров. Они завоевали на Олимпийских играх более 1900 медалей, в том числе более 720 золотых.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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