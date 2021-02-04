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Презентация книги "Антология российского олимпийского движения"
Презентация книги "Антология российского олимпийского движения"
РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:15
2021-02-04T15:15
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8 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация книги "Антология российского олимпийского движения". Мероприятие посвящено 40-летию проведения Игр XXII Олимпиады 1980 года в г. Москве и 15-летию некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки олимпийцев России", образованной в 2005 году по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Задать вопросУчастники:- помощник Президента Российской Федерации, председатель президиума Попечительского Совета Фонда поддержки олимпийцев России Игорь ЛЕВИТИН;- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО;- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- Министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН;- почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр ЖУКОВ;- член МОК Шамиль ТАРПИЩЕВ;- почетные члены МОК Виталий СМИРНОВ, Александр ПОПОВ;- олимпийские чемпионы Лидия СКОБЛИКОВА, Лариса ЛАТЫНИНА, Александр ГОРШКОВ, Елена ВЯЛЬБЕ, Алексей НЕМОВ;- выдающиеся тренеры Ирина ВИНЕР-УСМАНОВА, Татьяна ПОКРОВСКАЯ и другие.Антология - это произведение, которое впервые объединяет тщательно выверенные факты, а также очерки, уникальные фотографии и портреты, связанные единой логикой. Книга открывается приветствием Президента Российской Федерации В.В. Путина. На страницах Антологии отмечены впечатляющие победные серии отечественных спортсменов, выдающиеся успехи зарубежных атлетов - многократных чемпионов Олимпийских игр. Также представлена иллюстрированная хроника чемпионатов мира, проходивших в нашей стране с XIX века до настоящего времени. Россия была и остается неотъемлемой и важной частью олимпийского движения, а наши спортсмены - украшением крупнейших международных турниров. Они завоевали на Олимпийских играх более 1900 медалей, в том числе более 720 золотых.Обращаем Ваше внимание, что в&nbsp;целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в&nbsp;онлайн-режиме. По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
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96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Презентация книги "Антология российского олимпийского движения"

15:15 04.02.2021
 
Читать ria.ru в
8 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация книги "Антология российского олимпийского движения". Мероприятие посвящено 40-летию проведения Игр XXII Олимпиады 1980 года в г. Москве и 15-летию некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки олимпийцев России", образованной в 2005 году по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Задать вопрос

Участники:
- помощник Президента Российской Федерации, председатель президиума Попечительского Совета Фонда поддержки олимпийцев России Игорь ЛЕВИТИН;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО;
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- Министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН;
- почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр ЖУКОВ;
- член МОК Шамиль ТАРПИЩЕВ;
- почетные члены МОК Виталий СМИРНОВ, Александр ПОПОВ;
- олимпийские чемпионы Лидия СКОБЛИКОВА, Лариса ЛАТЫНИНА, Александр ГОРШКОВ, Елена ВЯЛЬБЕ, Алексей НЕМОВ;
- выдающиеся тренеры Ирина ВИНЕР-УСМАНОВА, Татьяна ПОКРОВСКАЯ и другие.

Антология - это произведение, которое впервые объединяет тщательно выверенные факты, а также очерки, уникальные фотографии и портреты, связанные единой логикой. Книга открывается приветствием Президента Российской Федерации В.В. Путина.
На страницах Антологии отмечены впечатляющие победные серии отечественных спортсменов, выдающиеся успехи зарубежных атлетов - многократных чемпионов Олимпийских игр. Также представлена иллюстрированная хроника чемпионатов мира, проходивших в нашей стране с XIX века до настоящего времени.
Россия была и остается неотъемлемой и важной частью олимпийского движения, а наши спортсмены - украшением крупнейших международных турниров. Они завоевали на Олимпийских играх более 1900 медалей, в том числе более 720 золотых.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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