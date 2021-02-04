https://ria.ru/20210204/aktsii-1596021611.html

МВД не планирует перевозить задержанных на акциях за пределы Москвы

МВД не планирует перевозить задержанных на акциях за пределы Москвы

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после разговора с МВД опровергла сообщения о планах перевести задержанных на незаконных акциях за... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T14:51

2021-02-04T14:51

2021-02-04T16:24

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после разговора с МВД опровергла сообщения о планах перевести задержанных на незаконных акциях за пределы Москвы и области, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена."Сегодня в прессе большое количество сообщений о том, что людей, задержанных в последние дни, якобы собираются перевозить за пределы Москвы и Московской области. Я лично уточнила этот вопрос в ходе разговора с первым заместителем министра внутренних дел. Он пояснил, что у ГУ МВД по г. Москва нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям на территории города Москвы и перемещение задержанных в другие регионы не планируется", - сказала Москалькова.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что граждане, которым назначили административный арест, больше 12 часов просидели в автозаках у ЦВСИГ из-за того, что там закончились места. Москалькова заявляла РИА Новости, что разбирается в ситуации с нахождением арестованных в полицейских машинах "более суток" из-за переполненных спецприемников.Позже ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что у центра временного содержания иностранных граждан в Новой Москве стоят пустые автобусы и автозаки.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.

https://ria.ru/20210204/peskov-1595998354.html

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2021

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москва, московская область (подмосковье), общество