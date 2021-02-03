https://ria.ru/20210203/zhurnalisty-1595867379.html
СЖР оценил работу журналистов при освещении незаконных акций
СЖР оценил работу журналистов при освещении незаконных акций
На несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны, сообщили в пресс-службе Союза журналистов... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:26
2021-02-03T15:26
2021-02-03T15:44
россия
общество
союз журналистов россии
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. На несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны, сообщили в пресс-службе Союза журналистов России.Как отметили в пресс-службе, зафиксированы случаи, когда сотрудники полиции задерживали журналистов, которые находились на акции по заданию редакции и на основании ФЗ "О СМИ" осуществляли свою профессиональную деятельность, которых отвозили в отделение полиции для проверки документов и для подтверждения статуса журналиста, при этом удерживая более 2 часов в отделении полиции. После этого их либо отпускали, либо составляли протокол, тем самым пытаясь доказать, что это сами журналисты якобы нарушили закон (или якобы принимали активное участие в митинге в качестве участников, или же якобы не имели отличительных знаков), отмечается в сообщении.СЖР призывает разработать регламент МВД, в котором будет указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки"Возможно, до сих пор существуют пробелы в законодательстве, регулирующем деятельность СМИ в подобных обстоятельствах. Возможно, многие сотрудники полиции не имеют чёткого представления, как выглядит редакционное задание и какие документы должен иметь при себе журналист, освещающий публичные мероприятия, в том числе, и не санкционированные", - говорится в сообщении пресс-службы.В СЖР отмечают, что закон "О СМИ" в части работы журналистов на акциях "недостаточно разработан". Кроме того, присутствуют пробелы и в подзаконных актах, регулирующих работу журналиста на публичных мероприятиях.Острым вопросом, который, по мнению Центра правовой защиты журналистов СЖР, требует срочного разрешения - разработка вида и описания единого знака или признака журналиста."Решение о составлении протокола об административном правонарушении или о вынесении предостережения за отсутствие данных документов или знаков, либо о не составлении протокола выносилось в каждом отдельном случае индивидуально, не на основании закона, а на усмотрение сотрудника полиции. То есть, строилось на субъективной оценке представителя власти. Тем не менее, в итоге, журналист не смог в полной мере выполнить свою работу в надлежащем объёме", - обратили внимание в СЖР, комментируя прошедшие в январе и феврале несанкционированные акции.
https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html
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Задержания в центре Санкт-Петербурга
Полиция задерживает сторонников Навального в центре Санкт-Петербурга.
2021-02-03T15:26
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россия, общество, союз журналистов россии
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
На несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны, сообщили в пресс-службе Союза журналистов России
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"23, 31 января и 2 февраля 2021 года в ходе освещения несанкционированных протестных акций, прошедших в большинстве регионов страны, сотрудниками полиции были задержаны журналисты, выполнявшие свой профессиональный долг; при этом, к некоторым из них было применено физическое насилие... По оценкам мониторингового центра Союза журналистов России, на событиях 23, 31 января и 2 февраля 2021 года более 100 представителей средств массовой информации пострадали или были задержаны", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметили в пресс-службе, зафиксированы случаи, когда сотрудники полиции задерживали журналистов, которые находились на акции по заданию редакции и на основании ФЗ "О СМИ" осуществляли свою профессиональную деятельность, которых отвозили в отделение полиции для проверки документов и для подтверждения статуса журналиста, при этом удерживая более 2 часов в отделении полиции. После этого их либо отпускали, либо составляли протокол, тем самым пытаясь доказать, что это сами журналисты якобы нарушили закон (или якобы принимали активное участие в митинге в качестве участников, или же якобы не имели отличительных знаков), отмечается в сообщении.
"Вместе с тем, стоит отметить, что в ряде случаев (их, к счастью, немного) сами журналисты при освещении данных мероприятий вели себя не вполне корректно, тем самым затрудняя работу силовиков на протестных акциях", - говорится в сообщении.
СЖР
призывает разработать регламент МВД, в котором будет указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки
"По мнению Центра правовой защиты журналиста Союза журналистов России, в целях исключения необоснованных задержаний наших коллег, освещающих публичные мероприятия (включая несанкционированные) и воспрепятствования журналистской деятельности, считаем необходимым разработать регламент МВД, в котором будет четко прописано, какие именно документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста", - заявил СЖР.
"Возможно, до сих пор существуют пробелы в законодательстве, регулирующем деятельность СМИ в подобных обстоятельствах. Возможно, многие сотрудники полиции не имеют чёткого представления, как выглядит редакционное задание и какие документы должен иметь при себе журналист, освещающий публичные мероприятия, в том числе, и не санкционированные", - говорится в сообщении пресс-службы.
В СЖР отмечают, что закон "О СМИ" в части работы журналистов на акциях "недостаточно разработан". Кроме того, присутствуют пробелы и в подзаконных актах, регулирующих работу журналиста на публичных мероприятиях.
"Поэтому считаем необходимым доработать подзаконные акты либо разработать типовые положения работы СМИ на публичных мероприятиях", - указано в сообщении.
Острым вопросом, который, по мнению Центра правовой защиты журналистов СЖР, требует срочного разрешения - разработка вида и описания единого знака или признака журналиста.
"Решение о составлении протокола об административном правонарушении или о вынесении предостережения за отсутствие данных документов или знаков, либо о не составлении протокола выносилось в каждом отдельном случае индивидуально, не на основании закона, а на усмотрение сотрудника полиции. То есть, строилось на субъективной оценке представителя власти. Тем не менее, в итоге, журналист не смог в полной мере выполнить свою работу в надлежащем объёме", - обратили внимание в СЖР, комментируя прошедшие в январе и феврале несанкционированные акции.