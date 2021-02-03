В СЖР напомнили силовикам об ответственности за нападения на журналистов
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии на Манежной площади в Москве
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.
Ранее ряд журналистов задержали в центре Москвы, где сторонники Алексея Навального, которому во вторник вынесли приговор, призывали к несогласованной акции.
"У нас коллеги продолжают мониторить, я тоже вижу несколько стримов. Разбираться будем завтра утром по итогам того, что произойдёт ночью ... Ещё раз хочу напомнить то, нельзя бить журналистов в жилетах. И ещё раз будем каждый случай разбирать. Ещё раз хотим предупредить об ответственности правоохранителей в случае, если действительно целенаправленно журналисты получат физические повреждения или будут надолго задержаны", - прокомментировал ситуацию Соловьев.
Ранее в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.