https://ria.ru/20210203/zhurnalist-1595831227.html

В СЖР рассказали о задержанных на незаконной акции журналистах

В СЖР рассказали о задержанных на незаконной акции журналистах

В Москве в ночь на среду были задержаны шесть журналистов и пострадал один блогер в жилете "Пресса", такие подсчеты приводит сайт Союза журналистов России. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:03

2021-02-03T13:03

2021-02-03T13:03

владимир соловьев (телеведущий)

глеб никитин

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Москве в ночь на среду были задержаны шесть журналистов и пострадал один блогер в жилете "Пресса", такие подсчеты приводит сайт Союза журналистов России.Ранее глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.Силовики, по данным СЖР, ударили дубинкой по голове автора канала RealView Федора Худокормова. Он был в желтом жилете "Пресса" и с техникой в руках. В отношении сотрудника Росгвардии, ударившего блогера, проведут служебную проверку.Ночью главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош рассказала РИА Новости, что Никитина задержали на Большой Дмитровке в центре Москвы, где он освещал несанкционированную акцию. По ее словам, он был в жилете "Пресса", "но потерял редакционное задание". Позже Telegram-канал издания сообщил, что полиция составила на Никитина протокол по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий, при этом "у него были пресс-карта, реакционное задание и жилет с надписью "Пресса".

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595829588.html

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595776365.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), глеб никитин, москва, происшествия