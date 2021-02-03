В СЖР рассказали о задержанных на незаконной акции журналистах
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Москве в ночь на среду были задержаны шесть журналистов и пострадал один блогер в жилете "Пресса", такие подсчеты приводит сайт Союза журналистов России.
Ранее глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.
"Задержаны корреспонденты "Росбалта" Алексей Волошинов и Станислав Корягин. Их отвезли в ОВД Коньково. При них были все документы и жилеты "Пресса". После вмешательства Союза журналистов России они были освобождены. Задержали журналистов "Важных историй" Екатерину Аренину, а также сотрудницу The Bell Валерию Позычанюк и Анастасию Стогней. Журналисток отпустили из ОВД", - говорится на сайте.
Силовики, по данным СЖР, ударили дубинкой по голове автора канала RealView Федора Худокормова. Он был в желтом жилете "Пресса" и с техникой в руках. В отношении сотрудника Росгвардии, ударившего блогера, проведут служебную проверку.
"Задержали журналиста "Открытых медиа" Дмитрия Никитина, освещавшего акцию протеста. Ему грозит до 15 суток ареста", - отмечает СЖР.
Ночью главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош рассказала РИА Новости, что Никитина задержали на Большой Дмитровке в центре Москвы, где он освещал несанкционированную акцию. По ее словам, он был в жилете "Пресса", "но потерял редакционное задание". Позже Telegram-канал издания сообщил, что полиция составила на Никитина протокол по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий, при этом "у него были пресс-карта, реакционное задание и жилет с надписью "Пресса".