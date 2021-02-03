https://ria.ru/20210203/zhivotnye-1595807974.html

Москвичам рассказали, как по следам узнать обитателей лесопарков

Москвичам рассказали, как по следам узнать обитателей лесопарков

Вычислить, кто обитает на природной территории Москвы, можно по характерным следам птиц и животных, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:08

2021-02-03T11:08

2021-02-03T11:08

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вычислить, кто обитает на природной территории Москвы, можно по характерным следам птиц и животных, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Вычислить, кто живет на природной территории, может каждый наблюдательный москвич. Следы животных – это прекрасный инструмент для экологов и зоологов, с помощью которого они могут узнать, какие виды обитают на территории, и получить подробную информацию о них. Гуляя по зимнему парку или лесу, можно найти отпечатки лап животных и определить, что это за вид", - говорится в сообщении.Отмечается, что след белки имеет форму трапеции. Сам по себе он небольшой и обычно задние, более крупные лапы находятся на следовой дорожке впереди, а маленькие передние отпечатываются сзади. Узнать о присутствии белки помогут и еловые шишки, из которых она достает семена. Если от шишки осталось голое основание, а чешуйки лежат рядом, то можно быть уверенным – тут была белка."Заячий след тоже легко отличить от любого другого: он оставляет на снегу отпечатки всех 4-х лап и, как и у белки, задние чаще всего оказываются впереди. на следе задние лапки стоят рядом друг с другом, а передние располагаются одна за другой. След лисы похож на собачий. Отличить можно по его ровности. Собака ходит зигзагом, а лиса - прямо, поэтому тропинка из следов лисы представляет собой почти прямолинейную дорожку. Также у лисы след лапки более стройный и вытянутый", - говорится в сообщении.Сообщается, что после мышевидных грызунов в снегу остаются целые бороздки или хаотичные следовые дорожки, на которых можно различить отпечатки лапок и продолговатый след от хвоста. Грызуны также любят еловые шишки. О присутствии дятла в лесу расскажут так называемые "подолбы" - дырки или расщелины в старых деревьях, откуда дятел достает насекомых. Такие отверстия он может использовать и в качестве "наковальни" - размещает орех или шишку и достает оттуда семена."Бобр – крупнейший грызун в Европе, о его присутствии говорят поваленные или погрызенные деревья, очень часто он оставляет после себя так называемые "карандашики": конусы от стволов деревьев на которых можно заметить следы от его зубов, а в водоемах, где много места, бобр может построить целую хатку из поваленных деревьев", - сообщается в материале.Отмечается, что об ондатре лучше всего расскажут ее кормовые столики. Это вытоптанные на берегу водоема площадки, которые можно увидеть в теплое время года. Туда ондатра забирается с пищей, которую потом и поедает. Кормовые столики находятся недалеко от воды – так намного безопаснее.

https://ria.ru/20201201/podkormka-1588604232.html

https://ria.ru/20201216/uchet-1589763490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество