Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210203/zhivotnye-1595807974.html
Москвичам рассказали, как по следам узнать обитателей лесопарков
Москвичам рассказали, как по следам узнать обитателей лесопарков
Вычислить, кто обитает на природной территории Москвы, можно по характерным следам птиц и животных, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:08
2021-02-03T11:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/32108/08/321080816_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_803f325e9ec8c4dcad7d60cbd7fe2ba7.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вычислить, кто обитает на природной территории Москвы, можно по характерным следам птиц и животных, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Вычислить, кто живет на природной территории, может каждый наблюдательный москвич. Следы животных – это прекрасный инструмент для экологов и зоологов, с помощью которого они могут узнать, какие виды обитают на территории, и получить подробную информацию о них. Гуляя по зимнему парку или лесу, можно найти отпечатки лап животных и определить, что это за вид", - говорится в сообщении.Отмечается, что след белки имеет форму трапеции. Сам по себе он небольшой и обычно задние, более крупные лапы находятся на следовой дорожке впереди, а маленькие передние отпечатываются сзади. Узнать о присутствии белки помогут и еловые шишки, из которых она достает семена. Если от шишки осталось голое основание, а чешуйки лежат рядом, то можно быть уверенным – тут была белка."Заячий след тоже легко отличить от любого другого: он оставляет на снегу отпечатки всех 4-х лап и, как и у белки, задние чаще всего оказываются впереди. на следе задние лапки стоят рядом друг с другом, а передние располагаются одна за другой. След лисы похож на собачий. Отличить можно по его ровности. Собака ходит зигзагом, а лиса - прямо, поэтому тропинка из следов лисы представляет собой почти прямолинейную дорожку. Также у лисы след лапки более стройный и вытянутый", - говорится в сообщении.Сообщается, что после мышевидных грызунов в снегу остаются целые бороздки или хаотичные следовые дорожки, на которых можно различить отпечатки лапок и продолговатый след от хвоста. Грызуны также любят еловые шишки. О присутствии дятла в лесу расскажут так называемые "подолбы" - дырки или расщелины в старых деревьях, откуда дятел достает насекомых. Такие отверстия он может использовать и в качестве "наковальни" - размещает орех или шишку и достает оттуда семена."Бобр – крупнейший грызун в Европе, о его присутствии говорят поваленные или погрызенные деревья, очень часто он оставляет после себя так называемые "карандашики": конусы от стволов деревьев на которых можно заметить следы от его зубов, а в водоемах, где много места, бобр может построить целую хатку из поваленных деревьев", - сообщается в материале.Отмечается, что об ондатре лучше всего расскажут ее кормовые столики. Это вытоптанные на берегу водоема площадки, которые можно увидеть в теплое время года. Туда ондатра забирается с пищей, которую потом и поедает. Кормовые столики находятся недалеко от воды – так намного безопаснее.
https://ria.ru/20201201/podkormka-1588604232.html
https://ria.ru/20201216/uchet-1589763490.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/32108/08/321080816_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_db341d64887a7dbb6d0170b92ebe53e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

Москвичам рассказали, как по следам узнать обитателей лесопарков

11:08 03.02.2021
 
© РИА Новости / Александр РациморОттепель в Подмосковье
Оттепель в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Александр Рацимор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вычислить, кто обитает на природной территории Москвы, можно по характерным следам птиц и животных, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Вычислить, кто живет на природной территории, может каждый наблюдательный москвич. Следы животных – это прекрасный инструмент для экологов и зоологов, с помощью которого они могут узнать, какие виды обитают на территории, и получить подробную информацию о них. Гуляя по зимнему парку или лесу, можно найти отпечатки лап животных и определить, что это за вид", - говорится в сообщении.
Национальный парк Лосиный остров - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 14:59Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Хлеб несущий: власти рассказали, чем подкормить диких животных в Москве
Отмечается, что след белки имеет форму трапеции. Сам по себе он небольшой и обычно задние, более крупные лапы находятся на следовой дорожке впереди, а маленькие передние отпечатываются сзади. Узнать о присутствии белки помогут и еловые шишки, из которых она достает семена. Если от шишки осталось голое основание, а чешуйки лежат рядом, то можно быть уверенным – тут была белка.
"Заячий след тоже легко отличить от любого другого: он оставляет на снегу отпечатки всех 4-х лап и, как и у белки, задние чаще всего оказываются впереди. на следе задние лапки стоят рядом друг с другом, а передние располагаются одна за другой. След лисы похож на собачий. Отличить можно по его ровности. Собака ходит зигзагом, а лиса - прямо, поэтому тропинка из следов лисы представляет собой почти прямолинейную дорожку. Также у лисы след лапки более стройный и вытянутый", - говорится в сообщении.
Сообщается, что после мышевидных грызунов в снегу остаются целые бороздки или хаотичные следовые дорожки, на которых можно различить отпечатки лапок и продолговатый след от хвоста. Грызуны также любят еловые шишки. О присутствии дятла в лесу расскажут так называемые "подолбы" - дырки или расщелины в старых деревьях, откуда дятел достает насекомых. Такие отверстия он может использовать и в качестве "наковальни" - размещает орех или шишку и достает оттуда семена.
Снег - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 11:10Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Учет животных по следам начнут проводить на природных территориях Москвы
"Бобр – крупнейший грызун в Европе, о его присутствии говорят поваленные или погрызенные деревья, очень часто он оставляет после себя так называемые "карандашики": конусы от стволов деревьев на которых можно заметить следы от его зубов, а в водоемах, где много места, бобр может построить целую хатку из поваленных деревьев", - сообщается в материале.
Отмечается, что об ондатре лучше всего расскажут ее кормовые столики. Это вытоптанные на берегу водоема площадки, которые можно увидеть в теплое время года. Туда ондатра забирается с пищей, которую потом и поедает. Кормовые столики находятся недалеко от воды – так намного безопаснее.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния