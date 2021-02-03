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Житель Калужской области выбросил собаку из окна на глазах у ребенка
Житель Калужской области выбросил собаку из окна на глазах у ребенка
Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как житель Обнинска Калужской области выбросил свою собаку из окна пятого этажа,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:41
2021-02-03T10:42
россия
калужская область
обнинск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как житель Обнинска Калужской области выбросил свою собаку из окна пятого этажа, свидетелем происшествия стал ребенок, сообщил отдел МВД РФ по городу.Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего. Максимальная санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.В настоящее время следователи выясняют причины такого поступка мужчины, уточняет полиция.
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россия, калужская область, обнинск, происшествия

Житель Калужской области выбросил собаку из окна на глазах у ребенка

10:41 03.02.2021 (обновлено: 10:42 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как житель Обнинска Калужской области выбросил свою собаку из окна пятого этажа, свидетелем происшествия стал ребенок, сообщил отдел МВД РФ по городу.
"По предварительной информации, мужчина, находясь в квартире по месту жительства, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома, выбросил из окна свою собаку, что повлекло гибель животного. При этом очевидцем произошедшего стал малолетний ребенок, проходивший в это время недалеко от дома", - говорится в сообщении. Взрослые, находившиеся поблизости, сообщили о происшествии в полицию.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего. Максимальная санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время следователи выясняют причины такого поступка мужчины, уточняет полиция.
 
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