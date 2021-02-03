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Житель Калужской области выбросил собаку из окна на глазах у ребенка

Житель Калужской области выбросил собаку из окна на глазах у ребенка

Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как житель Обнинска Калужской области выбросил свою собаку из окна пятого этажа,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:41

2021-02-03T10:41

2021-02-03T10:42

россия

калужская область

обнинск

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как житель Обнинска Калужской области выбросил свою собаку из окна пятого этажа, свидетелем происшествия стал ребенок, сообщил отдел МВД РФ по городу.Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего. Максимальная санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.В настоящее время следователи выясняют причины такого поступка мужчины, уточняет полиция.

https://ria.ru/20210128/sobaki-1594944819.html

россия

калужская область

обнинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калужская область, обнинск, происшествия