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Житель Калужской области выбросил собаку из окна на глазах у ребенка
Житель Калужской области выбросил собаку из окна на глазах у ребенка
Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как житель Обнинска Калужской области выбросил свою собаку из окна пятого этажа,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:41
2021-02-03T10:41
2021-02-03T10:42
россия
калужская область
обнинск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как житель Обнинска Калужской области выбросил свою собаку из окна пятого этажа, свидетелем происшествия стал ребенок, сообщил отдел МВД РФ по городу.Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего. Максимальная санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.В настоящее время следователи выясняют причины такого поступка мужчины, уточняет полиция.
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