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https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595841850.html
Инициирование импичмента Зеленскому сейчас нереально, считает эксперт
Инициирование импичмента Зеленскому сейчас нереально, считает эксперт
Отстранение президента Украины Владимира Зеленского в порядке импичмента сейчас нереально, хотя инициативу могут поддержать до 40% населения страны, считает... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:45
2021-02-03T13:45
оппозиционная платформа - за жизнь
руслан бортник
виктор медведчук
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Отстранение президента Украины Владимира Зеленского в порядке импичмента сейчас нереально, хотя инициативу могут поддержать до 40% населения страны, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что инициирует процедуру импичмента Зеленского после этого решения.Он добавил, что политическим силам, позиционирующими себя оппозиционными к власти, будет тяжело не поддержать импичмент. "Это новый уровень политической игры, по большому счету. Хотя сама тема импичмента в данный момент не реализуема", - сказал Бортник.Эксперт не исключает, что с импичментом Зеленскому может произойти как с санкциями для телеканалов - тема несколько лет будет подниматься, но воплотится в жизнь через несколько лет после раскола самой власти. При этом он напомнил, что номинальным собственником каналов является Тарас Козак, который входит во фракцию "Оппозиционной платформы – За жизнь", сопредседателем которой является Медведчук. "Все же говорят, что эти каналы реально принадлежат Медведчуку, и это исключить тоже нельзя, вероятно, что это правда", - отметил Бортник.В перечень ограничений входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.Парламент Украины по инициативе Зеленского в сентябре 2019 года принял закон об импичменте президента. В законе говорится, что парламент может отстранить президента в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть 226 парламентариев. Их подписи не отзываются. Такое представление должно содержать обоснование для создания временной следственной комиссии.Парламент должен проголосовать за инициирование импичмента и внесение его в повестку работы Рады. После этого он создает временную следственную комиссию, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи. Временная следственная комиссия проводит расследование по госизмене или другим преступлениям, проверяет обоснованность доказательств и готовит предложения относительно проекта постановления Рады об обвинениях в адрес президента Украины.Решение об обвинении президента принимается тайным голосованием по каждому пункту обвинений отдельно. В случае принятия постановления Рада обращается в Конституционный суд относительно соответствия процедуры импичмента основному закону, а также в Верховный суд для получения выводов по обвинениям в адрес главы государства.
https://ria.ru/20210203/protesty-1595820084.html
https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595826787.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, руслан бортник, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире

Инициирование импичмента Зеленскому сейчас нереально, считает эксперт

13:45 03.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Отстранение президента Украины Владимира Зеленского в порядке импичмента сейчас нереально, хотя инициативу могут поддержать до 40% населения страны, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что инициирует процедуру импичмента Зеленского после этого решения.
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"С импичментом нереальная история, но сама постановка этого вопроса, она тяжелая для президента. Я думаю, что в принципе импичмент президенту сегодня может поддержать процентов 40 населения, это увеличивает электоральную базу "Оппозиционной платформы – За жизнь" и создает проблему для других оппозиционных партий", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
Он добавил, что политическим силам, позиционирующими себя оппозиционными к власти, будет тяжело не поддержать импичмент. "Это новый уровень политической игры, по большому счету. Хотя сама тема импичмента в данный момент не реализуема", - сказал Бортник.
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Эксперт не исключает, что с импичментом Зеленскому может произойти как с санкциями для телеканалов - тема несколько лет будет подниматься, но воплотится в жизнь через несколько лет после раскола самой власти. При этом он напомнил, что номинальным собственником каналов является Тарас Козак, который входит во фракцию "Оппозиционной платформы – За жизнь", сопредседателем которой является Медведчук. "Все же говорят, что эти каналы реально принадлежат Медведчуку, и это исключить тоже нельзя, вероятно, что это правда", - отметил Бортник.
В перечень ограничений входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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Парламент Украины по инициативе Зеленского в сентябре 2019 года принял закон об импичменте президента. В законе говорится, что парламент может отстранить президента в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть 226 парламентариев. Их подписи не отзываются. Такое представление должно содержать обоснование для создания временной следственной комиссии.
Парламент должен проголосовать за инициирование импичмента и внесение его в повестку работы Рады. После этого он создает временную следственную комиссию, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи. Временная следственная комиссия проводит расследование по госизмене или другим преступлениям, проверяет обоснованность доказательств и готовит предложения относительно проекта постановления Рады об обвинениях в адрес президента Украины.
Решение об обвинении президента принимается тайным голосованием по каждому пункту обвинений отдельно. В случае принятия постановления Рада обращается в Конституционный суд относительно соответствия процедуры импичмента основному закону, а также в Верховный суд для получения выводов по обвинениям в адрес главы государства.
 
Оппозиционная платформа - За жизньРуслан БортникВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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