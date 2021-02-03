https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595817178.html

В Госдуме оценили шансы на импичмент Зеленскому

В Госдуме оценили шансы на импичмент Зеленскому

Шансы объявить импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому невысоки, так как пока, несмотря на то, что его авторитет упал практически вдвое, оснований для РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:48

2021-02-03T11:48

2021-02-03T11:48

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

112 украина

леонид калашников

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Шансы объявить импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому невысоки, так как пока, несмотря на то, что его авторитет упал практически вдвое, оснований для импичмента недостаточно, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.Ранее украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что инициирует процедуру импичмента Зеленскому после решения закрыть ряд украинских телеканалов.По его мнению, большим основанием являлся бы вопрос его отказа от российских вакцин, что показывает пренебрежение интересами людей, которое приводит к жертвам среди населения. Также, напомнил депутат, больше оснований для импичмента было к предыдущему главе государства Петру Порошенко, который заявлял о войне с РФ, но вел торговлю и имел производство на российской территории.Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти, на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210203/ukraina-1595778076.html

https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595802978.html

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , леонид калашников, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина