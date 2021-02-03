https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595794611.html

Джабаров прокомментировал блокировку украинских телеканалов Зеленским

Джабаров прокомментировал блокировку украинских телеканалов Зеленским

Блокировка Киевом оппозиционных телеканалов является нарушением прав граждан и свободы слова, Украина вводит санкции против своих же граждан, заявил РИА Новости РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:44

2021-02-03T09:44

2021-02-03T09:44

владимир джабаров

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Блокировка Киевом оппозиционных телеканалов является нарушением прав граждан и свободы слова, Украина вводит санкции против своих же граждан, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда оппозиционных телеканалов, в результате этих действий они прекратили вещание.Он полагает, что в ближайшем обозримом будущем такая политика Киева "закончится массовыми протестами против власти нынешнего президента, который уже давно разочаровывает своих граждан".По мнению сенатора, решение Зеленского в отношении оппозиционных каналов "может стать последней каплей".Джабаров подчеркнул, что подобные решения – "это нарушение международных норм о свободном доступе граждан к информации, нарушение прав человека".Вместе с тем, политик считает, что на Западе никак не отреагируют на эту ситуацию, "сделают вид, что ничего не видят", заключил он.

https://ria.ru/20210203/ukraina-1595778076.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/zelenskiy-1595691910.html

киев

украина

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владимир джабаров, владимир зеленский, киев, украина, в мире