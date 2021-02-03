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Захарова прокомментировала планы Борреля посетить Навального в Москве
Захарова прокомментировала планы Борреля посетить Навального в Москве
Если у главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля есть желание встретиться с Алексеем Навальным в Москве, пусть организаторы визита дипломата сами это желание... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T21:18
2021-02-03T22:58
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
жозеп боррель
мария захарова
алексей навальный
в мире
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Если у главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля есть желание встретиться с Алексеем Навальным в Москве, пусть организаторы визита дипломата сами это желание реализуют и обращаются в соответствующие службы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Москву 4-6 февраля. Во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель "хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность".Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595922322.html
https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, жозеп боррель, мария захарова, алексей навальный, в мире

Захарова прокомментировала планы Борреля посетить Навального в Москве

21:18 03.02.2021 (обновлено: 22:58 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Если у главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля есть желание встретиться с Алексеем Навальным в Москве, пусть организаторы визита дипломата сами это желание реализуют и обращаются в соответствующие службы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Москву 4-6 февраля. Во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель "хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность".

"Вопрос к Боррелю и к тому, кто организовывает его визит. Пусть они каким-то образом там сами выходят на соответствующие службы, договариваются. Я не в курсе этих намерений, это его желание, пусть они как-то сами его реализуют", - сказала она в эфире телеканала "Дождь", отвечая на вопрос о том, насколько возможна личная встреча Борреля с Навальным.

Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Евросоюз призвал к "немедленному и безусловному" освобождению Навального
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
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Из эмиграции в тюрьму — кто готовит путь Навальному
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаЖозеп БоррельМария ЗахароваАлексей НавальныйВ мире
 
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