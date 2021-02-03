https://ria.ru/20210203/zaderzhaniya-1595849034.html
Омбудсмен рассказала о задержаниях на незаконных акциях в Москве
Омбудсмен рассказала о задержаниях на незаконных акциях в Москве
Задержанные на несогласованных акциях в Москве находились в автозаках два часа, некоторые - три часа, но это нормальное время для оформления, сообщила РИА... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:19
2021-02-03T14:19
2021-02-03T14:43
татьяна потяева
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержанные на несогласованных акциях в Москве находились в автозаках два часа, некоторые - три часа, но это нормальное время для оформления, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после посещения спецприемника в деревне Сахарово в Новой Москве.Также столичный омбудсмен добавила, что на личном приеме она познакомила задержанных с сайтом уполномоченного и рассказала о возможности обратиться к ней, если есть какие-то нужды на сегодняшний день. Находящиеся в спецприемнике в Сахарово задержанные не обращались за медпомощью, в целом жалоб на содержание нет, добавила Татьяна Потяева.Также уполномоченный добавила, что все необходимые бытовые предметы для задержанных заказаны, прибудут полотенца, тапочки, зубные щётки. То, что было в наличии, все было выдано, у кого есть проблемы с этим, то сегодня все будет решено."Сотрудники учреждения решают очень оперативно все вопросы, внимательно слушают людей, которые здесь находятся, по возможности разрешают те обращения, которые есть", - добавила столичный омбудсмен.Потяева также добавила, что на данный момент 506 человек находятся в спецприемнике, ей удалось на личном приеме поговорить с 25 задержанными."Практически из каждой камеры, которую мы посещали, уже есть люди, которые были отпущены в рамках проводимых судебных действий. Должна также отметить, что есть камеры, которые заполнены не полностью", - рассказала омбудсмен.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html
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"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве
По подсчетам корреспондентов РИА Новости на Трубной и Чистых прудах задержаны 25 человек.
2021-02-03T14:19
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татьяна потяева, москва, происшествия
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Задержанные на несогласованных акциях в Москве
находились в автозаках два часа, некоторые - три часа, но это нормальное время для оформления, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
после посещения спецприемника в деревне Сахарово в Новой Москве.
"Так как в средствах массовой информации появилось сообщение, о том, что люди долго ждали в автозаках, я и сотрудники аппарата приехали, чтобы пообщаться с задержанными. Как нам сказали задержанные, максимально ждали три часа. Это нормальное время для того, чтобы оформить, провести опрос, разместить людей. Поэтому ни у кого нет никаких претензий по этому вопросу", - сообщила Потяева.
Также столичный омбудсмен добавила, что на личном приеме она познакомила задержанных с сайтом уполномоченного и рассказала о возможности обратиться к ней, если есть какие-то нужды на сегодняшний день.
Находящиеся в спецприемнике в Сахарово задержанные не обращались за медпомощью, в целом жалоб на содержание нет, добавила Татьяна Потяева.
"По камерам мы посмотрели, какие жалобы, какие обращения есть. В целом размещённые люди говорят о том, что питание нормальное, с точки зрения медицины - все чувствуют себя нормально, медицинская помощь не потребовалась. В целом жалоб по содержанию нет", - сообщила Потяева.
Также уполномоченный добавила, что все необходимые бытовые предметы для задержанных заказаны, прибудут полотенца, тапочки, зубные щётки. То, что было в наличии, все было выдано, у кого есть проблемы с этим, то сегодня все будет решено.
"Сотрудники учреждения решают очень оперативно все вопросы, внимательно слушают людей, которые здесь находятся, по возможности разрешают те обращения, которые есть", - добавила столичный омбудсмен.
Потяева также добавила, что на данный момент 506 человек находятся в спецприемнике, ей удалось на личном приеме поговорить с 25 задержанными.
"Практически из каждой камеры, которую мы посещали, уже есть люди, которые были отпущены в рамках проводимых судебных действий. Должна также отметить, что есть камеры, которые заполнены не полностью", - рассказала омбудсмен.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.