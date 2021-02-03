https://ria.ru/20210203/zaderzhaniya-1595849034.html

Омбудсмен рассказала о задержаниях на незаконных акциях в Москве

Омбудсмен рассказала о задержаниях на незаконных акциях в Москве

Задержанные на несогласованных акциях в Москве находились в автозаках два часа, некоторые - три часа, но это нормальное время для оформления, сообщила РИА... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:19

2021-02-03T14:19

2021-02-03T14:43

татьяна потяева

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержанные на несогласованных акциях в Москве находились в автозаках два часа, некоторые - три часа, но это нормальное время для оформления, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после посещения спецприемника в деревне Сахарово в Новой Москве.Также столичный омбудсмен добавила, что на личном приеме она познакомила задержанных с сайтом уполномоченного и рассказала о возможности обратиться к ней, если есть какие-то нужды на сегодняшний день. Находящиеся в спецприемнике в Сахарово задержанные не обращались за медпомощью, в целом жалоб на содержание нет, добавила Татьяна Потяева.Также уполномоченный добавила, что все необходимые бытовые предметы для задержанных заказаны, прибудут полотенца, тапочки, зубные щётки. То, что было в наличии, все было выдано, у кого есть проблемы с этим, то сегодня все будет решено."Сотрудники учреждения решают очень оперативно все вопросы, внимательно слушают людей, которые здесь находятся, по возможности разрешают те обращения, которые есть", - добавила столичный омбудсмен.Потяева также добавила, что на данный момент 506 человек находятся в спецприемнике, ей удалось на личном приеме поговорить с 25 задержанными."Практически из каждой камеры, которую мы посещали, уже есть люди, которые были отпущены в рамках проводимых судебных действий. Должна также отметить, что есть камеры, которые заполнены не полностью", - рассказала омбудсмен.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html

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"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве По подсчетам корреспондентов РИА Новости на Трубной и Чистых прудах задержаны 25 человек. 2021-02-03T14:19 true PT0M33S

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татьяна потяева, москва, происшествия