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На незаконных акциях в Москве 2 февраля задержали более 30 детей
На незаконных акциях в Москве 2 февраля задержали более 30 детей
На несогласованных акциях во вторник в Москве были задержаны более 30 детей, жалоб пока не поступало, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:05
2021-02-03T14:05
замена условного срока навального
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. На несогласованных акциях во вторник в Москве были задержаны более 30 детей, жалоб пока не поступало, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская."В течение вчерашних суток более 30 детей были доставлены в отделение полиции, на нашей информации. Мы знаем, что ребят опросили, родители были вызваны, и все ребята, за которыми приехали родители, отправились домой. Мы следим за ситуацией, жалоб никаких пока к нам не поступало. Уточняем информацию. В случае необходимости готовы включиться в решение проблемы", - сказала Ярославская.Накануне она сообщала, что все задержанные возле Мосгорсуда несовершеннолетние были отпущены домой.Несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального. Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях проходили задержания.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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замена условного срока навального, ольга ярославская, москва, происшествия

На незаконных акциях в Москве 2 февраля задержали более 30 детей

14:05 03.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПолицейские автомобили у здания Московского городского суда
Полицейские автомобили у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. На несогласованных акциях во вторник в Москве были задержаны более 30 детей, жалоб пока не поступало, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"В течение вчерашних суток более 30 детей были доставлены в отделение полиции, на нашей информации. Мы знаем, что ребят опросили, родители были вызваны, и все ребята, за которыми приехали родители, отправились домой. Мы следим за ситуацией, жалоб никаких пока к нам не поступало. Уточняем информацию. В случае необходимости готовы включиться в решение проблемы", - сказала Ярославская.
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Накануне она сообщала, что все задержанные возле Мосгорсуда несовершеннолетние были отпущены домой.
Несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального. Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях проходили задержания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Замена условного срока НавальногоОльга ЯрославскаяМоскваПроисшествия
 
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