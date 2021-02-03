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Омбудсмен: на несогласованной акции в Москве задержали несовершеннолетних
Омбудсмен: на несогласованной акции в Москве задержали несовершеннолетних
Несовершеннолетние были задержаны в центре Москвы на несогласованной акции во вторник, ситуация находится на контроле, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:10
2021-02-03T09:10
2021-02-03T09:24
замена условного срока навального
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Несовершеннолетние были задержаны в центре Москвы на несогласованной акции во вторник, ситуация находится на контроле, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.
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Первые задержания на Страстном бульваре во время несогласованной акции
Первые задержания начались на Страстном бульваре у входа на станцию метро Чеховская. Корреспондент РИА Новости сообщает как минимум о семи задержанных
2021-02-03T09:10
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РИА Новости
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РИА Новости
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видео, замена условного срока навального, москва, происшествия