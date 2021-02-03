https://ria.ru/20210203/zaderzhaniya-1595789557.html

Омбудсмен: на несогласованной акции в Москве задержали несовершеннолетних

Омбудсмен: на несогласованной акции в Москве задержали несовершеннолетних

Несовершеннолетние были задержаны в центре Москвы на несогласованной акции во вторник, ситуация находится на контроле, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:10

2021-02-03T09:10

2021-02-03T09:24

замена условного срока навального

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Несовершеннолетние были задержаны в центре Москвы на несогласованной акции во вторник, ситуация находится на контроле, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первые задержания на Страстном бульваре во время несогласованной акции Первые задержания начались на Страстном бульваре у входа на станцию метро Чеховская. Корреспондент РИА Новости сообщает как минимум о семи задержанных 2021-02-03T09:10 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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