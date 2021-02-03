https://ria.ru/20210203/zaderzhaniya-1595772524.html

На Страстном бульваре в Москве начались первые задержания

На Страстном бульваре в Москве начались первые задержания

Сотрудники ОМОН задержали семь участников несогласованной акции у метро на Страстном бульваре, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T00:01

2021-02-03T00:01

2021-02-03T00:39

большой театр

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники ОМОН задержали семь участников несогласованной акции у метро на Страстном бульваре, передаёт корреспондент РИА Новости.Силовики задержали семь человек около входов в метро "Чеховская" на Страстном бульваре. В целом, у прохожих выборочно проверяют документы.Ранее в центре Москвы, в том числе на Страстном бульваре, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального стали собираться на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210202/zaderzhaniya-1595758105.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первые задержания на Страстном бульваре во время несогласованной акции Первые задержания начались на Страстном бульваре у входа на станцию метро Чеховская. Корреспондент РИА Новости сообщает как минимум о семи задержанных 2021-02-03T00:01 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой театр, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия