https://ria.ru/20210203/zaderzhanie-1595915267.html

В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии

В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в центре Москвы 31 января, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T19:13

2021-02-03T19:13

2021-02-03T20:27

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в центре Москвы 31 января, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.Против него возбудили уголовное дело по статье УК "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что полицейский автомобиль сгорел в Вознесенском переулке в Москве, никто не пострадал. Также отмечалось, что причиной возгорания микроавтобуса, по предварительным данным, стал поджог. Несанкционированные мероприятия прошли в городах России 23 января. Митинги обернулись столкновениями с силовиками и возбуждением уголовных дел. Перед новыми акциями протеста, которые состоялись 31 января, Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения. В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210203/nasilie-1595863696.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия