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В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии
Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в центре Москвы 31 января, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T19:13
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в центре Москвы 31 января, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.Против него возбудили уголовное дело по статье УК "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что полицейский автомобиль сгорел в Вознесенском переулке в Москве, никто не пострадал. Также отмечалось, что причиной возгорания микроавтобуса, по предварительным данным, стал поджог. Несанкционированные мероприятия прошли в городах России 23 января. Митинги обернулись столкновениями с силовиками и возбуждением уголовных дел. Перед новыми акциями протеста, которые состоялись 31 января, Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения. В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия

В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии

19:13 03.02.2021 (обновлено: 20:27 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в центре Москвы 31 января, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

"Он подозревается в том, что во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии", — говорится в сообщении.

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Против него возбудили уголовное дело по статье УК "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что полицейский автомобиль сгорел в Вознесенском переулке в Москве, никто не пострадал. Также отмечалось, что причиной возгорания микроавтобуса, по предварительным данным, стал поджог.
Несанкционированные мероприятия прошли в городах России 23 января. Митинги обернулись столкновениями с силовиками и возбуждением уголовных дел. Перед новыми акциями протеста, которые состоялись 31 января, Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения. В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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