https://ria.ru/20210203/zaderzhanie-1595810624.html

Посольство Швеции опровергло данные о задержании дипломата в Москве

Посольство Швеции опровергло данные о задержании дипломата в Москве

Посольство Швеции в РФ опровергло РИА Новости сообщения о задержании шведского дипломата на несогласованных акциях в Москве. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:19

2021-02-03T11:19

2021-02-03T11:23

мария захарова

алексей навальный

замена условного срока навального

швеция

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Посольство Швеции в РФ опровергло РИА Новости сообщения о задержании шведского дипломата на несогласованных акциях в Москве.Информация о задержании одного из шведских дипломатов в ходе несогласованной акции в Москве появилась ранее в соцсетях.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что представитель посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России. Также Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Алексея Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.В российских городах 23 января и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html

швеция

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2021

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мария захарова, алексей навальный, замена условного срока навального, швеция, происшествия