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Посольство Швеции опровергло данные о задержании дипломата в Москве
Посольство Швеции опровергло данные о задержании дипломата в Москве
Посольство Швеции в РФ опровергло РИА Новости сообщения о задержании шведского дипломата на несогласованных акциях в Москве. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:19
2021-02-03T11:23
мария захарова
алексей навальный
замена условного срока навального
швеция
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Посольство Швеции в РФ опровергло РИА Новости сообщения о задержании шведского дипломата на несогласованных акциях в Москве.Информация о задержании одного из шведских дипломатов в ходе несогласованной акции в Москве появилась ранее в соцсетях.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что представитель посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России. Также Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Алексея Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.В российских городах 23 января и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html
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мария захарова, алексей навальный, замена условного срока навального, швеция, происшествия

Посольство Швеции опровергло данные о задержании дипломата в Москве

11:19 03.02.2021 (обновлено: 11:23 03.02.2021)
 
© Depositphotos / rogkoffПосольство Швеции в Москве
Посольство Швеции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Depositphotos / rogkoff
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Посольство Швеции в РФ опровергло РИА Новости сообщения о задержании шведского дипломата на несогласованных акциях в Москве.
"Посольство Швеции в Москве решительно отрицает, что шведский дипломат был задержан в связи с протестными акциями в Москве", - сказали в дипмиссии.
Информация о задержании одного из шведских дипломатов в ходе несогласованной акции в Москве появилась ранее в соцсетях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что представитель посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России. Также Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Алексея Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.
В российских городах 23 января и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
Несанкционированная акция протеста сторонников А. Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Мария ЗахароваАлексей НавальныйЗамена условного срока НавальногоШвецияПроисшествия
 
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