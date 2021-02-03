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Белоруссия согласовала с Россией алгоритм взаимодействия предприятий
Белоруссия согласовала с Россией алгоритм взаимодействия предприятий
Белоруссия и Россия согласовали алгоритм взаимодействия министерств и ведомств, а также конкретных предприятий, концернов, корпораций для проведения дальнейшей... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:12
2021-02-03T15:16
союзное государство
роман головченко
россия
юрий борисов (вице-премьер)
белоруссия
экономика
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Белоруссия и Россия согласовали алгоритм взаимодействия министерств и ведомств, а также конкретных предприятий, концернов, корпораций для проведения дальнейшей промышленной политики, заявил в среду премьер республики Роман Головченко.В среду в Минске состоялись переговоры Головченко с вице-премьером России Юрием Борисовым."Самое главное, что мы согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия не только министерств и ведомств, но и конкретных предприятий и объединений предприятий, концернов, корпораций. Буквально в ближайшее время они проведут серию интенсивных встреч в форме круглых столов, конференций по согласованию дальнейшей промышленной политики и развитию компетенций с сохранением специализаций, ее развитию в интересах укрепления общего промышленного потенциала и России, и Беларуси", - заявил Головченко журналистам по итогам переговоров.По словам главы правительства республики, в целом обсуждался ряд вопросов, которые касаются всего спектра взаимоотношений двух стран в сфере промышленности, оборонно-промышленного комплекса, исследования космического пространства.При этом, как отметил Головченко, рано говорить, что сторонами приняты какие-то решения, которые приведут к немедленному результату.
https://ria.ru/20210203/torgovlya-1595863983.html
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роман головченко, россия, юрий борисов (вице-премьер), белоруссия, экономика

Белоруссия согласовала с Россией алгоритм взаимодействия предприятий

15:12 03.02.2021 (обновлено: 15:16 03.02.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в Минске
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Белоруссия и Россия согласовали алгоритм взаимодействия министерств и ведомств, а также конкретных предприятий, концернов, корпораций для проведения дальнейшей промышленной политики, заявил в среду премьер республики Роман Головченко.
В среду в Минске состоялись переговоры Головченко с вице-премьером России Юрием Борисовым.
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Минске - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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"Самое главное, что мы согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия не только министерств и ведомств, но и конкретных предприятий и объединений предприятий, концернов, корпораций. Буквально в ближайшее время они проведут серию интенсивных встреч в форме круглых столов, конференций по согласованию дальнейшей промышленной политики и развитию компетенций с сохранением специализаций, ее развитию в интересах укрепления общего промышленного потенциала и России, и Беларуси", - заявил Головченко журналистам по итогам переговоров.
По словам главы правительства республики, в целом обсуждался ряд вопросов, которые касаются всего спектра взаимоотношений двух стран в сфере промышленности, оборонно-промышленного комплекса, исследования космического пространства.
При этом, как отметил Головченко, рано говорить, что сторонами приняты какие-то решения, которые приведут к немедленному результату.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Союзное государствоРоман ГоловченкоРоссияЮрий Борисов (вице-премьер)БелоруссияЭкономика
 
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