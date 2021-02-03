Белоруссия согласовала с Россией алгоритм взаимодействия предприятий
15:12 03.02.2021 (обновлено: 15:16 03.02.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Белоруссия и Россия согласовали алгоритм взаимодействия министерств и ведомств, а также конкретных предприятий, концернов, корпораций для проведения дальнейшей промышленной политики, заявил в среду премьер республики Роман Головченко.
В среду в Минске состоялись переговоры Головченко с вице-премьером России Юрием Борисовым.
"Самое главное, что мы согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия не только министерств и ведомств, но и конкретных предприятий и объединений предприятий, концернов, корпораций. Буквально в ближайшее время они проведут серию интенсивных встреч в форме круглых столов, конференций по согласованию дальнейшей промышленной политики и развитию компетенций с сохранением специализаций, ее развитию в интересах укрепления общего промышленного потенциала и России, и Беларуси", - заявил Головченко журналистам по итогам переговоров.
По словам главы правительства республики, в целом обсуждался ряд вопросов, которые касаются всего спектра взаимоотношений двух стран в сфере промышленности, оборонно-промышленного комплекса, исследования космического пространства.
При этом, как отметил Головченко, рано говорить, что сторонами приняты какие-то решения, которые приведут к немедленному результату.