https://ria.ru/20210203/vzaimodeystvie-1595863853.html

Белоруссия согласовала с Россией алгоритм взаимодействия предприятий

Белоруссия согласовала с Россией алгоритм взаимодействия предприятий

Белоруссия и Россия согласовали алгоритм взаимодействия министерств и ведомств, а также конкретных предприятий, концернов, корпораций для проведения дальнейшей... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:12

2021-02-03T15:12

2021-02-03T15:16

союзное государство

роман головченко

россия

юрий борисов (вице-премьер)

белоруссия

экономика

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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Белоруссия и Россия согласовали алгоритм взаимодействия министерств и ведомств, а также конкретных предприятий, концернов, корпораций для проведения дальнейшей промышленной политики, заявил в среду премьер республики Роман Головченко.В среду в Минске состоялись переговоры Головченко с вице-премьером России Юрием Борисовым."Самое главное, что мы согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия не только министерств и ведомств, но и конкретных предприятий и объединений предприятий, концернов, корпораций. Буквально в ближайшее время они проведут серию интенсивных встреч в форме круглых столов, конференций по согласованию дальнейшей промышленной политики и развитию компетенций с сохранением специализаций, ее развитию в интересах укрепления общего промышленного потенциала и России, и Беларуси", - заявил Головченко журналистам по итогам переговоров.По словам главы правительства республики, в целом обсуждался ряд вопросов, которые касаются всего спектра взаимоотношений двух стран в сфере промышленности, оборонно-промышленного комплекса, исследования космического пространства.При этом, как отметил Головченко, рано говорить, что сторонами приняты какие-то решения, которые приведут к немедленному результату.

https://ria.ru/20210203/torgovlya-1595863983.html

https://ria.ru/20210203/kooperatsiya-1595824115.html

россия

белоруссия

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роман головченко, россия, юрий борисов (вице-премьер), белоруссия, экономика