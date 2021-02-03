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"Глаз не оторвать": Юлия Высоцкая показала поклонникам стройные ноги
"Глаз не оторвать": Юлия Высоцкая показала поклонникам стройные ноги
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая разместила в Instagram видео, как прогуливается по солнечной Венеции в тунике в морском стиле и зеленых лодочках. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T01:38
2021-02-03T01:38
2021-02-03T01:38
андрей кончаловский
венеция
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая разместила в Instagram видео, как прогуливается по солнечной Венеции в тунике в морском стиле и зеленых лодочках. На видео актриса идет по узкой дорожке с бокалом в руке и пританцовывает. За ней следует фотограф Александр Гусов, чтобы сделать кадры. "Давай, подальше проходи, чтобы я ножки захватил", – обращается он к Высоцкой. В комментариях пользователи написали, что 47-летняя супруга кинорежиссера Андрея Кончаловского "очень красива". Особо восхитили поклонников ее стройные ноги. "Классная и естественная", "Какие ноги, просто глаз не оторвать", "Красотка, фигура безупречная", – поделились мнением подписчики.
https://ria.ru/20210122/boyarskaya-1594055424.html
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андрей кончаловский, венеция, знаменитости, юлия высоцкая, звезды
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая разместила в Instagram видео, как прогуливается по солнечной Венеции в тунике в морском стиле и зеленых лодочках.
"Ворвусь в февраль, не буду требовать чернил, не буду размазывать тушь, пролетку за шесть гривен оставлю нуждающимся. Не тороплю весну, приветствую февраль", – написала Высоцкая, пожелав всем "хорошей недели, месяца и зимы".
На видео актриса идет по узкой дорожке с бокалом в руке и пританцовывает. За ней следует фотограф Александр Гусов, чтобы сделать кадры. "Давай, подальше проходи, чтобы я ножки захватил", – обращается он к Высоцкой.
В комментариях пользователи написали, что 47-летняя супруга кинорежиссера Андрея Кончаловского "очень красива". Особо восхитили поклонников ее стройные ноги.
"Классная и естественная", "Какие ноги, просто глаз не оторвать", "Красотка, фигура безупречная", – поделились мнением подписчики.