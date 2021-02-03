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https://ria.ru/20210203/vstrecha-1595886678.html
Состоялась встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022
Состоялась встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022
Состоялась встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022 и Всемирная конференция трансляции Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022. Мероприятия будут РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:55
2021-02-03T16:55
россия-китай: главное
международный олимпийский комитет (мок)
китай
олимпийские игры
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МОСКВА, 3 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Состоялась встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022 и Всемирная конференция трансляции Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022. Мероприятия будут способствовать упорядоченной подготовке к зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.Встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022 прошла в формате видеоконференции. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своем выступлении отметил, Китай добился выдающихся успехов в противостоянии эпидемии корновирусной инфекции, благодаря чему МОК полон уверенности в успешном проведении зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. До открытия зимней Олимпиады остался еще год, он выразил надежду на более тесное сотрудничество Оргкомитета пекинской олимпиады с МОК и Всемирным объединением международных спортивных федераций в целях обеспечения успешного проведения состязаний по зимним видам спорта в 2022 году.Выступая на Всемирной конференции освещения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 генеральный директор Olympic Broadcasting Services Яннис Экзархос отметил, что успешно продвигается работа по строительству олимпийских объектов в Пекине. Он уверен, что зимняя Олимпиада 2022 непременно станет великолепным олимпийским торжеством.
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международный олимпийский комитет (мок), китай, олимпийские игры

Состоялась встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022

16:55 03.02.2021
 
© REUTERS / Tingshu WangЛюди на Олимпийской башне в Пекине
Люди на Олимпийской башне в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© REUTERS / Tingshu Wang
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МОСКВА, 3 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Состоялась встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022 и Всемирная конференция трансляции Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022. Мероприятия будут способствовать упорядоченной подготовке к зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.
Встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022 прошла в формате видеоконференции.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своем выступлении отметил, Китай добился выдающихся успехов в противостоянии эпидемии корновирусной инфекции, благодаря чему МОК полон уверенности в успешном проведении зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. До открытия зимней Олимпиады остался еще год, он выразил надежду на более тесное сотрудничество Оргкомитета пекинской олимпиады с МОК и Всемирным объединением международных спортивных федераций в целях обеспечения успешного проведения состязаний по зимним видам спорта в 2022 году.
Выступая на Всемирной конференции освещения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 генеральный директор Olympic Broadcasting Services Яннис Экзархос отметил, что успешно продвигается работа по строительству олимпийских объектов в Пекине. Он уверен, что зимняя Олимпиада 2022 непременно станет великолепным олимпийским торжеством.
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Россия-Китай: ГлавноеМеждународный олимпийский комитет (МОК)КитайОлимпийские игры
 
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