https://ria.ru/20210203/vstrecha-1595886678.html

Состоялась встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022

Состоялась встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022

Состоялась встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022 и Всемирная конференция трансляции Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022. Мероприятия будут РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:55

2021-02-03T16:55

2021-02-03T16:55

россия-китай: главное

международный олимпийский комитет (мок)

китай

олимпийские игры

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МОСКВА, 3 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Состоялась встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022 и Всемирная конференция трансляции Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022. Мероприятия будут способствовать упорядоченной подготовке к зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.Встреча глав делегаций зимних Олимпийских Игр 2022 прошла в формате видеоконференции. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своем выступлении отметил, Китай добился выдающихся успехов в противостоянии эпидемии корновирусной инфекции, благодаря чему МОК полон уверенности в успешном проведении зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. До открытия зимней Олимпиады остался еще год, он выразил надежду на более тесное сотрудничество Оргкомитета пекинской олимпиады с МОК и Всемирным объединением международных спортивных федераций в целях обеспечения успешного проведения состязаний по зимним видам спорта в 2022 году.Выступая на Всемирной конференции освещения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 генеральный директор Olympic Broadcasting Services Яннис Экзархос отметил, что успешно продвигается работа по строительству олимпийских объектов в Пекине. Он уверен, что зимняя Олимпиада 2022 непременно станет великолепным олимпийским торжеством.

https://ria.ru/20210202/pekin-1595676412.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный олимпийский комитет (мок), китай, олимпийские игры