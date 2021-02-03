https://ria.ru/20210203/voyna-1595872816.html

В Госдуме ответили на слова адмирала США о возможности ядерной войны

В Госдуме ответили на слова адмирала США о возможности ядерной войны

Статья американского адмирала Чарльза Ричарда, в которой он говорит о вероятности ядерной войны с Россией или Китаем, является "очередным спичем" для СМИ,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:44

2021-02-03T15:44

2021-02-03T16:27

россия

руслан бальбек

министерство обороны сша

госдума рф

китай

ссср

вашингтон (город)

сша

пентагон

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Статья американского адмирала Чарльза Ричарда, в которой он говорит о вероятности ядерной войны с Россией или Китаем, является "очередным спичем" для СМИ, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.По мнению политика, в этом заявлении нет никакой новости. Кроме того, во время пандемии подобные "угрозы" являются хорошим поводом для того, чтобы потребовать у конгресса деньги.Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в своей статье высказался о вероятности ядерной войны с Россией и КНР.Так, по его словам, Вашингтон не рассматривал вероятность прямого конфликта с ядерной державой со времен распада Советского Союза. Однако сейчас ситуация изменилась.Адмирал утверждает, что есть реальная возможность того, что региональный конфликт с Россией и Китаем может перерасти в конфликт, в котором используется ядерное оружие, если, по их мнению, при поражении с применением обычного вида оружия возникнет угроза государству.

https://ria.ru/20210203/pushkov-1595803116.html

россия

китай

ссср

вашингтон (город)

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россия, руслан бальбек, министерство обороны сша, госдума рф, китай, ссср, вашингтон (город), сша, пентагон, в мире