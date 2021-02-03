Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/voyna-1595872816.html
В Госдуме ответили на слова адмирала США о возможности ядерной войны
В Госдуме ответили на слова адмирала США о возможности ядерной войны
Статья американского адмирала Чарльза Ричарда, в которой он говорит о вероятности ядерной войны с Россией или Китаем, является "очередным спичем" для СМИ,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:44
2021-02-03T16:27
россия
руслан бальбек
министерство обороны сша
госдума рф
китай
ссср
вашингтон (город)
сша
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Статья американского адмирала Чарльза Ричарда, в которой он говорит о вероятности ядерной войны с Россией или Китаем, является "очередным спичем" для СМИ, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.По мнению политика, в этом заявлении нет никакой новости. Кроме того, во время пандемии подобные "угрозы" являются хорошим поводом для того, чтобы потребовать у конгресса деньги.Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в своей статье высказался о вероятности ядерной войны с Россией и КНР.Так, по его словам, Вашингтон не рассматривал вероятность прямого конфликта с ядерной державой со времен распада Советского Союза. Однако сейчас ситуация изменилась.Адмирал утверждает, что есть реальная возможность того, что региональный конфликт с Россией и Китаем может перерасти в конфликт, в котором используется ядерное оружие, если, по их мнению, при поражении с применением обычного вида оружия возникнет угроза государству.
https://ria.ru/20210203/pushkov-1595803116.html
россия
китай
ссср
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7783e2083ab6c4462a14017c217bd1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, руслан бальбек, министерство обороны сша, госдума рф, китай, ссср, вашингтон (город), сша, пентагон, в мире

В Госдуме ответили на слова адмирала США о возможности ядерной войны

15:44 03.02.2021 (обновлено: 16:27 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Статья американского адмирала Чарльза Ричарда, в которой он говорит о вероятности ядерной войны с Россией или Китаем, является "очередным спичем" для СМИ, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.
По мнению политика, в этом заявлении нет никакой новости. Кроме того, во время пандемии подобные "угрозы" являются хорошим поводом для того, чтобы потребовать у конгресса деньги.

"Так что ничто не ново в нашем мире. Раньше пугали советской угрозой, теперь — российской, а под лозунгом заботы о стране бюджет Пентагона вырос до неимоверных размеров", — подытожил он.

Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в своей статье высказался о вероятности ядерной войны с Россией и КНР.
Так, по его словам, Вашингтон не рассматривал вероятность прямого конфликта с ядерной державой со времен распада Советского Союза. Однако сейчас ситуация изменилась.
Адмирал утверждает, что есть реальная возможность того, что региональный конфликт с Россией и Китаем может перерасти в конфликт, в котором используется ядерное оружие, если, по их мнению, при поражении с применением обычного вида оружия возникнет угроза государству.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 10:43
Пушков дал совет Пентагону, допускающему ядерную войну с Россией
 
РоссияРуслан БальбекМинистерство обороны СШАГосдума РФКитайСССРВашингтон (город)СШАПентагонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния