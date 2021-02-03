https://ria.ru/20210203/voda-1595888542.html

Поставщик назвал возможную причину отравления водой в Красноярске

Поставщик назвал возможную причину отравления водой в Красноярске

Попадание застоявшейся воды из системы пожаротушения в трубы холодного водоснабжения одного из домов могло стать причиной отравления людей в Октябрьском районе... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:49

2021-02-03T16:49

2021-02-03T16:49

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Попадание застоявшейся воды из системы пожаротушения в трубы холодного водоснабжения одного из домов могло стать причиной отравления людей в Октябрьском районе Красноярска, сообщили журналистам в компании-поставщике воды "КрасКом".Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 53 человека.Первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов в свою очередь отметил, что если версия подтвердится, то "со всеми управляющими компаниями будет проделана работа и будут предъявлены требования к промывке системы пожаротушения".Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование случившегося и взяли пробы воды. Ситуацией с некачественной водой в Красноярске заинтересовался губернатор, он поручил немедленно разобраться."КрасКом" заявляла, что исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали безопасность воды. В то же время в компании говорили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.

https://ria.ru/20210203/voda-1595785918.html

https://ria.ru/20210201/otravleniya-1595430326.html

россия

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, происшествия