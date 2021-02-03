Поставщик назвал возможную причину отравления водой в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Попадание застоявшейся воды из системы пожаротушения в трубы холодного водоснабжения одного из домов могло стать причиной отравления людей в Октябрьском районе Красноярска, сообщили журналистам в компании-поставщике воды "КрасКом".
Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 53 человека.
"Одна из рассматриваемых на сегодня рабочих версий - попадание застоявшейся воды из системы пожаротушения в систему холодного водоснабжения. Речь идет о доме по улице Киренского, 32. Вода в системе стояла минимум полтора года. Наши специалисты взяли ее на анализ. Запах резкий и мутность есть. Считаем, что подобные версии можно рассмотреть и на других домах", - цитирует пресс-служба "КрасКома" слова гендиректора компании Олега Гончерова.
Первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов в свою очередь отметил, что если версия подтвердится, то "со всеми управляющими компаниями будет проделана работа и будут предъявлены требования к промывке системы пожаротушения".
Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование случившегося и взяли пробы воды. Ситуацией с некачественной водой в Красноярске заинтересовался губернатор, он поручил немедленно разобраться.
"КрасКом" заявляла, что исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали безопасность воды. В то же время в компании говорили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.