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Поставщик назвал возможную причину отравления водой в Красноярске
Поставщик назвал возможную причину отравления водой в Красноярске
Попадание застоявшейся воды из системы пожаротушения в трубы холодного водоснабжения одного из домов могло стать причиной отравления людей в Октябрьском районе... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:49
2021-02-03T16:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Попадание застоявшейся воды из системы пожаротушения в трубы холодного водоснабжения одного из домов могло стать причиной отравления людей в Октябрьском районе Красноярска, сообщили журналистам в компании-поставщике воды "КрасКом".Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 53 человека.Первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов в свою очередь отметил, что если версия подтвердится, то "со всеми управляющими компаниями будет проделана работа и будут предъявлены требования к промывке системы пожаротушения".Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование случившегося и взяли пробы воды. Ситуацией с некачественной водой в Красноярске заинтересовался губернатор, он поручил немедленно разобраться."КрасКом" заявляла, что исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали безопасность воды. В то же время в компании говорили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.
https://ria.ru/20210203/voda-1595785918.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, происшествия

Поставщик назвал возможную причину отравления водой в Красноярске

16:49 03.02.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Попадание застоявшейся воды из системы пожаротушения в трубы холодного водоснабжения одного из домов могло стать причиной отравления людей в Октябрьском районе Красноярска, сообщили журналистам в компании-поставщике воды "КрасКом".
Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 53 человека.
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"Одна из рассматриваемых на сегодня рабочих версий - попадание застоявшейся воды из системы пожаротушения в систему холодного водоснабжения. Речь идет о доме по улице Киренского, 32. Вода в системе стояла минимум полтора года. Наши специалисты взяли ее на анализ. Запах резкий и мутность есть. Считаем, что подобные версии можно рассмотреть и на других домах", - цитирует пресс-служба "КрасКома" слова гендиректора компании Олега Гончерова.

Первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов в свою очередь отметил, что если версия подтвердится, то "со всеми управляющими компаниями будет проделана работа и будут предъявлены требования к промывке системы пожаротушения".
Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование случившегося и взяли пробы воды. Ситуацией с некачественной водой в Красноярске заинтересовался губернатор, он поручил немедленно разобраться.
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"КрасКом" заявляла, что исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали безопасность воды. В то же время в компании говорили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КрасноярскПроисшествия
 
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