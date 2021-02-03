В Красноярске проверили воду после массового отравления людей
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Первый результат анализов воды в Октябрьском районе Красноярска, где люди заболели острой кишечной инфекцией, показал, что вода соответствует санитарным нормам, сообщила пресс-секретарь компании-поставщика воды "КрасКом" Татьяна Лукина.
Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации в СМИ о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. Согласно данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 53 человека.
"Готов первый результат по микробиологическим показателям пробы воды из Студгородка. По жалобе жителей специалисты "КрасКома" отобрали её 31 января из водопроводного крана в магазине на ул. Дачная, 35. Патогенные микроорганизмы в тесте отсутствуют. Также эта вода отвечает санитарным нормам по органолептическим показателям - цвету и мутности", - написала Лукина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По ее данным, вода, взятая в других домах, сейчас находится в инкубационных термостатах, результаты анализов станут известны не раньше 4 февраля.
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Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование по ситуации и взяли пробы воды. Губернатор Усс заинтересовался ситуацией с некачественной водой в Красноярске и поручил властям немедленно разобраться.
Компания-поставщик воды "КрасКом" заявляла, что дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали ее безопасность. В то же время в компании говорили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.