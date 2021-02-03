https://ria.ru/20210203/voda-1595785918.html

В Красноярске проверили воду после массового отравления людей

В Красноярске проверили воду после массового отравления людей

Первый результат анализов воды в Октябрьском районе Красноярска, где люди заболели острой кишечной инфекцией, показал, что вода соответствует санитарным нормам, РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T08:22

2021-02-03T08:22

2021-02-03T08:22

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр усс

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Первый результат анализов воды в Октябрьском районе Красноярска, где люди заболели острой кишечной инфекцией, показал, что вода соответствует санитарным нормам, сообщила пресс-секретарь компании-поставщика воды "КрасКом" Татьяна Лукина.Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации в СМИ о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. Согласно данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 53 человека.По ее данным, вода, взятая в других домах, сейчас находится в инкубационных термостатах, результаты анализов станут известны не раньше 4 февраля.Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование по ситуации и взяли пробы воды. Губернатор Усс заинтересовался ситуацией с некачественной водой в Красноярске и поручил властям немедленно разобраться.Компания-поставщик воды "КрасКом" заявляла, что дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали ее безопасность. В то же время в компании говорили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.

https://ria.ru/20210202/krym-1595696040.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр усс, красноярск, происшествия