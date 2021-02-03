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На SputnikPro расскажут, как подать материал, чтобы он стал кликабельным
На SputnikPro расскажут, как подать материал, чтобы он стал кликабельным
Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 5 февраля, в 13.00 мск... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:58
2021-02-03T13:58
sputnik
в мире
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 5 февраля, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов на тему "Как подать материал, чтобы он стал кликабельным".На мастер-классе советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев расскажет, как сузить тему и сделать ее яркой за счет правильного отбора фактов. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке."Зачастую начинающие журналисты делают ошибку: они начинают писать обо всех фактах , которые есть в новости и не пытаются "сузить" тему. В этом случае читателю наверняка станет скучно – у него будет слишком много фактов, которые он не сможет переварить. Во время мастер-класса мы поговорим о том, как сделать тему более яркой, как найти угол подачи, который привлечет читателя", - отметил Дмитриев.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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sputnik, в мире

На SputnikPro расскажут, как подать материал, чтобы он стал кликабельным

13:58 03.02.2021
 
© SputnikОлег Дмитриев
Олег Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 5 февраля, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов на тему "Как подать материал, чтобы он стал кликабельным".
На мастер-классе советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев расскажет, как сузить тему и сделать ее яркой за счет правильного отбора фактов. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
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"Зачастую начинающие журналисты делают ошибку: они начинают писать обо всех фактах , которые есть в новости и не пытаются "сузить" тему. В этом случае читателю наверняка станет скучно – у него будет слишком много фактов, которые он не сможет переварить. Во время мастер-класса мы поговорим о том, как сделать тему более яркой, как найти угол подачи, который привлечет читателя", - отметил Дмитриев.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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