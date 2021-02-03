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Распространение коронавируса
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В Чили началась массовая вакцинация от коронавируса
В Чили началась массовая вакцинация от коронавируса
Власти Чили начали массовую вакцинацию населения от коронавируса, первой в рамках кампании препарат получила 93-летняя женщина, сообщил президент страны... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:41
2021-02-03T17:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
себастьян пиньера
чили
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Власти Чили начали массовую вакцинацию населения от коронавируса, первой в рамках кампании препарат получила 93-летняя женщина, сообщил президент страны Себастьян Пиньера."Сегодня мы начинаем процесс массовой вакцинации в нашей стране, чтобы защитить соотечественников от угрозы, которую несет коронавирус", - сказал он.На своей странице в Twitter Пиньера напомнил, что план вакцинации проводится в 16 регионах страны, в 1400 прививочных пунктах.Вакцинация началась с людей старше 90 лет."Сеньора Эрнестина Годой 93 лет была первой пожилой женщиной, привившейся в рамках процесса массовой вакцинации", - говорится в сообщении правительства Чили.Пиньера назвал ее примером для подражания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, себастьян пиньера, чили, в мире

В Чили началась массовая вакцинация от коронавируса

17:41 03.02.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Власти Чили начали массовую вакцинацию населения от коронавируса, первой в рамках кампании препарат получила 93-летняя женщина, сообщил президент страны Себастьян Пиньера.
"Сегодня мы начинаем процесс массовой вакцинации в нашей стране, чтобы защитить соотечественников от угрозы, которую несет коронавирус", - сказал он.
На своей странице в Twitter Пиньера напомнил, что план вакцинации проводится в 16 регионах страны, в 1400 прививочных пунктах.
Вакцинация началась с людей старше 90 лет.
"Сеньора Эрнестина Годой 93 лет была первой пожилой женщиной, привившейся в рамках процесса массовой вакцинации", - говорится в сообщении правительства Чили.
Пиньера назвал ее примером для подражания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСебастьян ПиньераЧилиВ мире
 
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