https://ria.ru/20210203/vaktsinatsiya-1595899122.html

В Чили началась массовая вакцинация от коронавируса

В Чили началась массовая вакцинация от коронавируса

Власти Чили начали массовую вакцинацию населения от коронавируса, первой в рамках кампании препарат получила 93-летняя женщина, сообщил президент страны... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:41

2021-02-03T17:41

2021-02-03T17:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

себастьян пиньера

чили

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Власти Чили начали массовую вакцинацию населения от коронавируса, первой в рамках кампании препарат получила 93-летняя женщина, сообщил президент страны Себастьян Пиньера."Сегодня мы начинаем процесс массовой вакцинации в нашей стране, чтобы защитить соотечественников от угрозы, которую несет коронавирус", - сказал он.На своей странице в Twitter Пиньера напомнил, что план вакцинации проводится в 16 регионах страны, в 1400 прививочных пунктах.Вакцинация началась с людей старше 90 лет."Сеньора Эрнестина Годой 93 лет была первой пожилой женщиной, привившейся в рамках процесса массовой вакцинации", - говорится в сообщении правительства Чили.Пиньера назвал ее примером для подражания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

чили

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, себастьян пиньера, чили, в мире