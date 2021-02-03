Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/vaktsinatsiya-1595810195.html
В регионах России волонтеры помогают вакцинироваться от коронавируса
В регионах России волонтеры помогают вакцинироваться от коронавируса
В рамках всероссийской акции "#МЫВМЕСТЕ c заботой", стартовавшей в конце января, добровольцы по всей стране информируют граждан о возможностях и местах... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:20
2021-02-03T11:20
россия
волонтеры
вакцинация
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595807049_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7b0ddf3ff7da2af1a95e707a00657811.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В рамках всероссийской акции "#МЫВМЕСТЕ c заботой", стартовавшей в конце января, добровольцы по всей стране информируют граждан о возможностях и местах вакцинации, а также оказывают непосредственную помощь в медицинских пунктах, сообщила пресс-служба акции.Волонтеры помогают ускорить процесс вакцинации, информируют пожилых граждан о возможности сделать прививку, оказывают помощь при записи на процедуру.Если это необходимо, волонтеры уточняют номера полисов ОМС и желаемый пункт вакцинации, производят запись по телефону или помогают записаться через электронную систему, действующую в регионе.С начала февраля на горячей линии #МЫВМЕСТЕ доступна отдельная функция "Помощь в записи на вакцинацию". Любому желающему россиянину, позвонившему по номеру 8 (800) 200-34-11, оператор поможет записаться на вакцинацию.Участие в акции "#МЫВМЕСТЕ c заботой" принимают не только волонтеры с медицинским образованием, но и добровольцы без него. Волонтеры, участвующие в такого рода деятельности, обеспечены всеми мерами санитарно-эпидемиологической безопасности.Помимо помощи в организации вакцинации населения добровольцы акции #МЫВМЕСТЕ продолжают работать в региональных штабах и кол-центрах поликлиник, проводят санитарную обработку социально значимых объектов, бесконтактно доставляют гражданам продукты, лекарства и товары первой необходимости, а также работают автоволонтерами – довозят коллег до мест выполнения заявок, помогают медикам добраться до работы и оказывают услуги пациентам на дому.
https://ria.ru/20201225/volontery-1590980097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595807049_113:0:1910:1348_1920x0_80_0_0_5b7a32bcf875213d8e0a451674760a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, волонтеры, вакцинация, общество

В регионах России волонтеры помогают вакцинироваться от коронавируса

11:20 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоРабота колл-центра Московского штаба акции #МыВместе в Москве
Работа колл-центра Московского штаба акции #МыВместе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В рамках всероссийской акции "#МЫВМЕСТЕ c заботой", стартовавшей в конце января, добровольцы по всей стране информируют граждан о возможностях и местах вакцинации, а также оказывают непосредственную помощь в медицинских пунктах, сообщила пресс-служба акции.
Волонтеры помогают ускорить процесс вакцинации, информируют пожилых граждан о возможности сделать прививку, оказывают помощь при записи на процедуру.
Если это необходимо, волонтеры уточняют номера полисов ОМС и желаемый пункт вакцинации, производят запись по телефону или помогают записаться через электронную систему, действующую в регионе.
Волонтеры акции Мы вместе во время доставки продуктовых наборов - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:15
Более 4,6 млн человек получили помощь благодаря акции #МЫВМЕСТЕ
С начала февраля на горячей линии #МЫВМЕСТЕ доступна отдельная функция "Помощь в записи на вакцинацию". Любому желающему россиянину, позвонившему по номеру 8 (800) 200-34-11, оператор поможет записаться на вакцинацию.
Участие в акции "#МЫВМЕСТЕ c заботой" принимают не только волонтеры с медицинским образованием, но и добровольцы без него. Волонтеры, участвующие в такого рода деятельности, обеспечены всеми мерами санитарно-эпидемиологической безопасности.
Помимо помощи в организации вакцинации населения добровольцы акции #МЫВМЕСТЕ продолжают работать в региональных штабах и кол-центрах поликлиник, проводят санитарную обработку социально значимых объектов, бесконтактно доставляют гражданам продукты, лекарства и товары первой необходимости, а также работают автоволонтерами – довозят коллег до мест выполнения заявок, помогают медикам добраться до работы и оказывают услуги пациентам на дому.
 
РоссияВолонтерыВакцинацияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния