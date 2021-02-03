https://ria.ru/20210203/vaktsinatsiya-1595810195.html

В регионах России волонтеры помогают вакцинироваться от коронавируса

В регионах России волонтеры помогают вакцинироваться от коронавируса

В рамках всероссийской акции "#МЫВМЕСТЕ c заботой", стартовавшей в конце января, добровольцы по всей стране информируют граждан о возможностях и местах... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:20

2021-02-03T11:20

2021-02-03T11:20

россия

волонтеры

вакцинация

общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В рамках всероссийской акции "#МЫВМЕСТЕ c заботой", стартовавшей в конце января, добровольцы по всей стране информируют граждан о возможностях и местах вакцинации, а также оказывают непосредственную помощь в медицинских пунктах, сообщила пресс-служба акции.Волонтеры помогают ускорить процесс вакцинации, информируют пожилых граждан о возможности сделать прививку, оказывают помощь при записи на процедуру.Если это необходимо, волонтеры уточняют номера полисов ОМС и желаемый пункт вакцинации, производят запись по телефону или помогают записаться через электронную систему, действующую в регионе.С начала февраля на горячей линии #МЫВМЕСТЕ доступна отдельная функция "Помощь в записи на вакцинацию". Любому желающему россиянину, позвонившему по номеру 8 (800) 200-34-11, оператор поможет записаться на вакцинацию.Участие в акции "#МЫВМЕСТЕ c заботой" принимают не только волонтеры с медицинским образованием, но и добровольцы без него. Волонтеры, участвующие в такого рода деятельности, обеспечены всеми мерами санитарно-эпидемиологической безопасности.Помимо помощи в организации вакцинации населения добровольцы акции #МЫВМЕСТЕ продолжают работать в региональных штабах и кол-центрах поликлиник, проводят санитарную обработку социально значимых объектов, бесконтактно доставляют гражданам продукты, лекарства и товары первой необходимости, а также работают автоволонтерами – довозят коллег до мест выполнения заявок, помогают медикам добраться до работы и оказывают услуги пациентам на дому.

https://ria.ru/20201225/volontery-1590980097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, волонтеры, вакцинация, общество